第6屆世界棒球經典賽C組賽事3月5日即將開打，「大魔王」日本武士隊今（26）日公布第三波10人入選名單，效力MLB洛杉磯道奇的山本由伸，也確定扛下日本隊不動王牌重任。3月6日於主場東京巨蛋首戰強敵中華隊，日本按照過往歷史，有機會直接推出當家王牌對決中華隊，上演山本由伸VS陳傑憲夢幻對決戲碼，此外，還有2位MLB左投菊池雄星與被評估有機會是最後一個入選球星的今永昇太，上述3人都有望扛下對中華隊一戰的先發。
日本此次在大谷翔平號召下，一共8名大聯盟球星參戰，大幅超越2009年的5人紀錄，豪組史上最豪華陣容。3月6日首戰對手中華隊，考量到後續復賽的賽程安排、投球限制等因素，稍早宣布參戰的山本由伸，確實有機會扛下首戰先發對決台灣，從上屆日本首戰面對實力落差巨大的中國，同樣派出該屆王牌大谷翔平先發，就已透露端倪。
山本由伸對台灣還是韓國？考量複賽時間是關鍵
日本作為本屆經典賽C組毫無疑問的大魔王，預賽尋求4連勝晉級是合理期待，前2戰先後面對中華隊、韓國，先發輪值佈局成為關鍵，合理預期下，山本由伸肯定會扛下這2戰其中一場先發。
若以後續賽程安排來看，日本預賽最終戰，也剛好是C組預賽最後一場3月10日面對捷克，最快3月13日就要於美國佛羅里達州展開複賽，中間僅有3天休息時間，還要扣除超過15小時的飛行移動，日本若想讓山本由伸於複賽階段提前上場，極有可能讓他在3月6日首戰先對中華隊先發。
以上屆2023年經典賽為例，日本3月9日首戰打中國，同樣派出大谷翔平先發，下一次出賽則是8強複賽首戰、3月16日先發投義大利，中間有將近7天休息，最後再讓他於冠軍賽對美國時後援登板，在僅半個月的短期賽中，最大化先發王牌的效益。
2大聯盟級左投也有可能 「台灣殺手」可能壓線入選
除了山本由伸之外，日本第2張王牌應為大谷翔平，但目前仍無法確定道奇祭出的保護條款，能否讓大谷翔平以投手登板、甚至是擔任先發投手。在大谷登板仍是未知數情況下，日本可能會推派中華隊相對懼怕的左投出戰，先發輪值中、首度入選經典賽的洛杉磯天使強投菊池雄星就是可能選項。
另外日本目前公布29人名單，尚有1席空缺，明確指出該名球員「因行政程序仍在確認中」，有可能就是效力MLB芝加哥小熊的今永昇太。
今永昇太過往與中華隊交手經驗豐富，包含2017年亞冠賽對中華隊主投6局狂送12次三振無失分，2019年世界棒球12強賽先發3局投出4次三振無失分，受封「台灣殺手」稱號，若他最終入選，也是對中華隊可能先發人選。
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克