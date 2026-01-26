我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力MLB芝加哥小熊的日籍左投今永昇太，過往素有台灣殺手稱號，但目前仍未確定參戰WBC經典賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克

第6屆世界棒球經典賽C組賽事3月5日即將開打，「大魔王」日本武士隊今（26）日公布第三波10人入選名單，效力MLB洛杉磯道奇的山本由伸，也確定扛下日本隊不動王牌重任。3月6日於主場東京巨蛋首戰強敵中華隊，日本此次在大谷翔平號召下，一共8名大聯盟球星參戰，大幅超越2009年的5人紀錄，豪組史上最豪華陣容。3月6日首戰對手中華隊，考量到後續復賽的賽程安排、投球限制等因素，稍早宣布參戰的山本由伸，確實有機會扛下首戰先發對決台灣，從上屆日本首戰面對實力落差巨大的中國，同樣派出該屆王牌大谷翔平先發，就已透露端倪。日本作為本屆經典賽C組毫無疑問的大魔王，預賽尋求4連勝晉級是合理期待，前2戰先後面對中華隊、韓國，先發輪值佈局成為關鍵，合理預期下，山本由伸肯定會扛下這2戰其中一場先發。若以後續賽程安排來看，日本預賽最終戰，也剛好是C組預賽最後一場3月10日面對捷克，最快3月13日就要於美國佛羅里達州展開複賽，中間僅有3天休息時間，還要扣除超過15小時的飛行移動，日本若想讓山本由伸於複賽階段提前上場，極有可能讓他在3月6日首戰先對中華隊先發。以上屆2023年經典賽為例，日本3月9日首戰打中國，同樣派出大谷翔平先發，下一次出賽則是8強複賽首戰、3月16日先發投義大利，中間有將近7天休息，最後再讓他於冠軍賽對美國時後援登板，在僅半個月的短期賽中，最大化先發王牌的效益。除了山本由伸之外，日本第2張王牌應為大谷翔平，但目前仍無法確定道奇祭出的保護條款，能否讓大谷翔平以投手登板、甚至是擔任先發投手。在大谷登板仍是未知數情況下，日本可能會推派中華隊相對懼怕的左投出戰，先發輪值中、首度入選經典賽的洛杉磯天使強投菊池雄星就是可能選項。另外日本目前公布29人名單，尚有1席空缺，明確指出該名球員，有可能就是效力MLB芝加哥小熊的今永昇太。今永昇太過往與中華隊交手經驗豐富，包含2017年亞冠賽對中華隊主投6局狂送12次三振無失分，2019年世界棒球12強賽先發3局投出4次三振無失分，受封「台灣殺手」稱號，若他最終入選，也是對中華隊可能先發人選。