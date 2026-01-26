我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆世界棒球經典賽3月5日即將開打，C組「大魔王」日本武士隊，稍早正式公布WBC陣容新一波10位參賽球員，其中最震撼莫過於洛杉磯道奇當家王牌山本由伸確定表態出戰，另外3名效力MLB大聯盟的重砲手岡本和真、村上宗隆與鈴木誠也全都確定投入經典賽中，目前日本已經公布29名參賽選手，為歷屆最多大聯盟球員參戰，豪組史上最強國家隊尋求衛冕。日本國家隊稍早召開記者會，由監督井端弘和正式宣布新加入的10位選手，其中包含4位大聯盟球星山本由伸（洛杉磯道奇）、岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）與鈴木誠也（芝加哥小熊），另外6位日職球星分別為宮城大彌（歐力士）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、中村悠平（養樂多燕子）以及小園海斗（廣島鯉魚）。日本最早於去年休賽季公布第一波8人名單，包含大谷翔平之外的7名投手，第二波則於本月中公布，有11人，今日公布的10人重磅名單，則包含山本由伸、村上宗隆等現役大聯盟球星都確定參戰，目前剩下一個名額，仍在走行政程序尚未確定。日本隨後發布官方新聞稿，確定29位參賽選手，另外表達最終正式球員名單，預計將於日本時間2月6日（星期五）由世界棒球經典賽官方（WBCI）公佈。日本確定名單後，下一步就是展開訓練營，現役日職球員2月會在宮崎和名古屋進行集訓，之後會先在2月22日、23日在宮崎與福岡軟銀打熱身賽，2月27日和28日則前往名古屋，與中日龍合辦售票熱身賽，為3月初到來的經典賽備戰。現役MLB球星：山本由伸（洛杉磯道奇）、岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）、鈴木誠也（芝加哥小熊）現役日職球星：宮城大彌（歐力士）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、中村悠平（養樂多燕子）、小園海斗（廣島鯉魚）。二刀流（1人）：#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）投手（14人）：#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）#15 大勢（NPB讀賣巨人）#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）#28 高橋宏斗（NPB中日龍）#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）#69 石井大智 （NPB阪神虎）#19 菅野智之（自由球員）捕手（3人）：#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）內野手（7人）：#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）外野手：（4人）#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）#23 森下翔太（NPB阪神虎）