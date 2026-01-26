第6屆世界棒球經典賽3月5日即將開打，C組「大魔王」日本武士隊，稍早正式公布WBC陣容新一波10位參賽球員，其中最震撼莫過於洛杉磯道奇當家王牌山本由伸確定表態出戰，另外3名效力MLB大聯盟的重砲手岡本和真、村上宗隆與鈴木誠也全都確定投入經典賽中，目前日本已經公布29名參賽選手，為歷屆最多大聯盟球員參戰，豪組史上最強國家隊尋求衛冕。
WBC日本第三波名單10人入選 山本由伸最大咖
日本國家隊稍早召開記者會，由監督井端弘和正式宣布新加入的10位選手，其中包含4位大聯盟球星山本由伸（洛杉磯道奇）、岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）與鈴木誠也（芝加哥小熊），另外6位日職球星分別為宮城大彌（歐力士）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、中村悠平（養樂多燕子）以及小園海斗（廣島鯉魚）。
日本最早於去年休賽季公布第一波8人名單，包含大谷翔平之外的7名投手，第二波則於本月中公布，有11人，今日公布的10人重磅名單，則包含山本由伸、村上宗隆等現役大聯盟球星都確定參戰，目前剩下一個名額，仍在走行政程序尚未確定。
日本29位參賽選手確定 剩一位留伏筆
日本隨後發布官方新聞稿，確定29位參賽選手，另外表達最終正式球員名單，預計將於日本時間2月6日（星期五）由世界棒球經典賽官方（WBCI）公佈。
日本確定名單後，下一步就是展開訓練營，現役日職球員2月會在宮崎和名古屋進行集訓，之後會先在2月22日、23日在宮崎與福岡軟銀打熱身賽，2月27日和28日則前往名古屋，與中日龍合辦售票熱身賽，為3月初到來的經典賽備戰。
日本國家隊今日宣告10位參賽球星：
現役MLB球星：山本由伸（洛杉磯道奇）、岡本和真（多倫多藍鳥）、村上宗隆（芝加哥白襪）、鈴木誠也（芝加哥小熊）
現役日職球星：宮城大彌（歐力士）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、中村悠平（養樂多燕子）、小園海斗（廣島鯉魚）。
日本國家隊完整29人名單：
二刀流（1人）：
#16 大谷翔平（MLB洛杉磯道奇）
投手（14人）：
#18 山本由伸（MLB洛杉磯道奇）
#17 菊池雄星（MLB洛杉磯天使）
#1 松井裕樹（MLB聖地牙哥教士）
#13 宮城大彌（NPB歐力士猛牛）
#14 伊藤大海（NPB北海道日本火腿鬥士）
#15 大勢（NPB讀賣巨人）
#26 種市篤暉 （NPB千葉羅德海洋）
#28 高橋宏斗（NPB中日龍）
#47 曾谷龍平（NPB歐力士猛牛）
#57 北山亘基（NPB北海道日本火腿鬥士）
#61 平良海馬 （NPB埼玉西武獅）
#66 松本裕樹（NPB福岡軟銀鷹）
#69 石井大智 （NPB阪神虎）
#19 菅野智之（自由球員）
捕手（3人）：
#4 若月健矢（NPB歐力士猛牛）
#12 坂本誠志郎（NPB阪神虎）
#27 中村悠平（NPB養樂多燕子）
內野手（7人）：
#25 岡本和真（MLB多倫多藍鳥）
#55 村上宗隆（MLB芝加哥白襪）
#2 牧秀悟（NPB DeNa橫濱）
#3小園海斗（NPB廣島東洋鯉魚）
#5 牧原大成（NPB福岡軟銀鷹）
#6 源田壮亮（NPB埼玉西武獅）
#7 佐藤輝明（NPB阪神虎）
外野手：（4人）
#51 鈴木誠也（MLB芝加哥小熊）
#8 近藤健介（NPB福岡軟銀鷹）
#20 周東佑京（NPB福岡軟銀鷹）
#23 森下翔太（NPB阪神虎）
