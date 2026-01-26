女星關穎日前登上陶晶瑩的Podcast節目《女人心事》，暢談高奢精品銷售潛規則，引發熱議。陶晶瑩分享陪貴婦血拼時，竟被要求走側門，櫃姐態度還很囂張，讓她氣到在心裡怒罵「要不要我打你。」而貴為名媛的關穎也說自己同樣遇過被櫃姐甩臉色的案例，讓陶晶瑩聽後驚呼：「她不知道你是誰啊？｣
關穎逛精品被甩臉色 故意激她消費
關穎跟陶晶瑩分享自己被櫃姐甩臉色的經驗，表示她遇過很多櫃姐，會故意講一些比她更厲害的人物來刺激她消費，譬如：「誰誰誰都有買啊，你真的不要嗎？」之類的話術，但關穎說自己通常都不會被激到，「我還沒有愛買成這樣子」，如果銷售人員的態度很差，那她寧願溢價到別的地方購買，也不會跟這種櫃姐消費。
陶晶瑩也遇過機車櫃姐 氣到想打人
陶晶瑩也認同關穎的看法，但她笑說不是所有貴婦都這樣，有些人真的會被櫃姐操控。陶晶瑩說她有次跟著3個貴婦朋友去度假，順道一起去某奢侈品店看包包，貴婦們居然走側門入店，還說這是櫃姐交代的，結果進去之後櫃姐態度還是很差，不僅讓貴婦們站著挑飾品，還刻薄地說：「你拿照片來我就要給你嗎？你知道這多少人要嗎？」讓陶晶瑩看不下去，氣到在內心怒吼：「要不要我打你。」
後來陶晶瑩選擇先到百貨其他地方逛逛，結果她繞了一圈回來，門口警衛又突然不准她走側門進去找朋友，讓她當場大發飆，怒吼：「我們剛剛就是走這個門進來，你們就是叫我走側門，現在又叫我走正門？」警衛這才放她進去。
精品銷售策略超心機 陶晶瑩領教覺得荒謬
陶晶瑩對這情況感到荒謬，認為其實到精品店消費，從入店走哪個門開始，就是櫃姐銷售手段的鋪墊，故意讓貴婦們走側門，又擺高自己的姿態，精準拿捏貴婦想買包的慾望。最扯的是，陶晶瑩說朋友們都如此乖乖聽話配合了，最後還是沒買到想要的包款，簡直是花錢去受氣。
關穎與陶晶瑩的故事分享，在網路上引發討論，網友看了也紛紛認同留言，「遇到這種，我一律不理會，或者就換間店消費」、「聽了就火大，是我絕對不買，想激我，門都沒有」、「服務態度不佳的sales其實真的很笨」、「真是顛覆我的三觀，花大錢買東西還要受氣」。還有不少粉絲好奇陶晶瑩在罵的是哪家精品，猜測她不敢講清楚，應該是怕得罪品牌方。
影片來源：陶晶瑩fun人生 YouTube
