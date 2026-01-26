金州勇士於今（26）日作客明尼蘇達，展開與灰狼的背靠背首戰。勇士在當家球星柯瑞（Stephen Curry）帶傷上陣的士氣帶動下，憑藉第三節38：17的攻勢，最終以111：85擊潰灰狼。然而，這場勝利過後氣氛卻相當沉重，不僅柯瑞膝蓋傷勢讓明日是否出賽仍有變數，明尼蘇達當地發生的聯邦執法官槍殺護士事件，更讓這場推遲一天的比賽籠罩在巨大的哀傷氛圍中。
柯瑞里程碑之夜！得分歷史排名升至第19
儘管賽前因右膝痠痛被列為出戰成疑（Questionable），柯瑞最終仍決定披掛上陣。他出賽27分鐘高效攻下26分、7助攻與4抄截。此役過後，柯瑞生涯例行賽總得分達到26397分，正式超越名人堂傳奇皮爾斯（Paul Pierce）與哈夫利切克（John Havlicek），升至NBA歷史總得分榜第19名。
目前柯瑞距離第18名的「石佛」鄧肯（Tim Duncan）僅差99分，有望在未來幾場比賽持續改寫歷史。賽後總教練科爾（Steve Kerr）對柯瑞的穩定性讚不絕口，並表示成功將其上場時間控制在28分鐘內，是為了保護他帶傷的膝蓋。
最悲傷的比賽！聯邦執法官槍殺案震撼明尼蘇達
勇士與灰狼的這場比賽原定於昨日舉行，但因明尼蘇達當地發生嚴重的社會事件而推遲。日前一名37歲的護士普雷蒂（Alex Pretti）遭聯邦國土安全部（DHS）探員槍殺10槍身亡，引發當地大規模抗爭。
科爾在今日賽後受訪時，談到球館內詭異的安靜與壓抑，神情肅穆地表示：「這是我經歷過最悲傷的比賽之一。觀眾席有一種沉重的氣氛，我們都能感覺到這座城市正在經歷的痛苦。」
「這太令人難過了，」科爾進一步說道。 「這裡一直是NBA巡迴賽很重要的一站。我熱愛明尼蘇達這座城市。這裡的人們都很棒。現在發生的一切令人痛心。我為這座城市感到難過。這座城市彷彿籠罩在一片陰霾之中。你能感受到。很多人都在遭受苦難。」
柯爾表示：「人員傷亡是首要必須關注的問題，這些家庭再也見不到他們的親人了。當所有動亂平息下來時這些家庭已經再也無法團聚，這令人痛心疾首。」
勇士止敗後的考驗 明日柯瑞出賽成疑
回到NBA賽場上，勇士在巴特勒（Jimmy Butler）與庫明加（Jonathan Kuminga）雙雙缺陣下，在第三節狂勝21分下鎖定勝局。穆迪（Moses Moody）延續火燙手感挹注19分，成為柯瑞身旁最穩定的側翼火力。
然而，ESPN名記Anthony Slater指出，柯瑞明日是否能打背靠背的第二戰仍是未知數，一切視明早膝蓋的消腫情況而定。對於近期戰績滑落的勇士而言，如何在追求排名的同時保護當家核心，將是教練團的一大難題。
