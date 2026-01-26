我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯（上）、邱澤（下）出席Lulu陳漢典婚禮。（圖／IG@funkydance_pan）

▲許瑋甯參加婚禮穿超辣。（圖／王彩樺-台灣濱崎步 臉書）

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典昨（25）晚在東方文華舉辦婚禮，席開70桌，邀請各界好友到場參加，其中最吸睛的焦點之一，莫過於前陣子剛補辦婚禮的夫妻檔許瑋甯、邱澤，雖然行程滿檔，仍排除萬難合體現身，其中許瑋寧身穿深V外套，營造出了下身失蹤的造型，更是掀起許多粉絲討論。根據了解，許瑋甯參加婚禮完全是「鐵人行程」，24、25日她才在高雄衛武營演出舞台劇《那一年，我們下凡》，直到當天下午 2 點半才剛完成演出，不過她結束工作後火速北上，與邱澤一起直奔婚宴現場，只為親自向好友送上祝福。許瑋甯、邱澤雖未接受媒體訪問，不過可是悄悄現身在多張藝人合照中，其中許瑋甯的穿搭尤其吸睛，她選擇杏色深V剪裁外套，下半身以「下身失蹤」造型大秀修長美腿，辣翻許多粉絲；邱澤則以黑色條紋西裝外套搭配黑色襯衫亮相，不繫領帶、微微敞開領口，展現隨性又成熟的紳士魅力，與老婆一深一淺的色系穿搭形成強烈對比，站在一起默契十足。陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，日久生情擦出愛的火花，兩人在圈內有著好人緣，交友圈橫跨音樂、影劇及主持，夫妻倆婚禮席開70桌，邀請各界好友參加，並由吳宗憲擔任證婚人，主桌還有王偉忠等圈內大前輩，而小S雖然不會到場，但會送上禮金，展現過往《康熙來了》的好交情。陳漢典、Lulu婚禮大咖雲集，除了吳宗憲到場祝福，賓客還有王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青+雲安、關穎、比莉姐+周湯豪、潘若迪、阿BEN+徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦等藝人。