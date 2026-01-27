我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馮提莫開直播大方曬甲狀腺癌手術的疤痕。（圖／微博@牙縫裡的韭菜）

中國直播主馮提莫以歌曲〈學貓叫〉爆紅，但不料在2023年7月，她證實罹患甲狀腺癌末期，並進行手術，雖然手術完好轉，但不料之後再度復發，還因為接受化療歷經暴瘦及暴肥階段，讓粉絲都非常心疼。而近日，馮提莫開直播與粉絲互動，大方露出脖子上的疤痕，並表示從未去疤，覺得留著也挺好看，「這是老天賜予我的，我不需要藏起來」，樂觀態度引發大讚。馮提莫在近日開直播與粉絲互動，並提到自己之前做的甲狀腺手術，她大方曬出脖子上的疤痕，還直接把鏡頭拿近給粉絲看，表示自己從未做過去除疤痕的措施，「因為我覺得沒必要，在這挺好看的，我覺得這是老天賜予我的，我就不需要去把它隱藏起來了」，說完還直接唱起歌來。馮提莫的樂觀態度，也讓外界都非常佩服，「勇敢面對，自信才是最美的笑容！」、「好勇敢的女孩子，祝早日康復！」、「心態真好，好心疼」、「大方公開手術疤痕的模樣真的太有勇氣了」。馮提莫日前停播近1年後，於去年下半年帶著癌細胞回歸，重新回到螢光幕前，但整個人卻變得骨瘦如柴。她也在直播中透露因癌細胞復發，而持續接受化療，原先因藥物副作用暴肥至65公斤，後又急遽下降25公斤，體重現今只剩約40公斤，身體變化與先前在鏡頭面前的模樣判若兩人。畫面中，馮提莫穿著清涼的露腰背心及短褲示人，大方向觀眾秀出自己肚皮，「我這肚皮老鬆了！」為了證明後遺症，直接掀起外衣、抬起手臂展現出鬆垮垮的皮肉及皺摺，不以為意地拍拍肚子：「這個就是減肥的那種體質！」態度非常樂觀。