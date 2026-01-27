我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lulu在婚禮後首次在臉書上發聲，分享送客的毛巾頭和禮服，都是以毛巾布製成。（圖／翻攝自Lulu臉書）

在忙碌的結婚典禮結束後，Lulu今（27）日首度在社群平台發聲，坦言自己其實還沒回過神來，更崩潰高喊「結一個婚大概要躺三天才可以平復」。儘管累到想癱軟，她仍敬業地曬出獨特的送客造型，只見她頭包毛巾、手拿蓮蓬頭，並俏皮透露這身穿搭藏有巧思，原來整件禮服竟然都是「毛巾布」做的，搞怪又可愛的風格創意十足。在Lulu曝光的照片裡，她身穿一套純白色的平口短洋裝，設計剪裁宛如剛出浴的浴袍，頭上更煞有其事地包著大毛巾，手裡還拿著蓮蓬頭當作拍照道具，與身旁穿著正式黑色西裝、笑容燦爛的新郎陳漢典形成強烈又有趣的對比。Lulu自豪地介紹這套別出心裁的送客造型，並幽默解密：「嘿對，整件都是毛巾布做成的！」 將居家沐浴風搬上婚禮現場，完全符合兩人一貫幽默無厘頭的默契。婚禮場面溫馨又充滿笑聲，但籌備與執行的過程顯然讓新娘累壞了。Lulu在貼文中無奈表示，辦完這場婚禮消耗的能量太大，感覺需要整整躺上三天才能恢復元氣，但身為演藝圈拼命三娘的她，現實中卻無法休息，只能認命地說：「但我們明天又要開始工作。」 文末她也不忘告白「我愛大家，謝謝你們」，感謝所有參與這場盛事的親友與粉絲。