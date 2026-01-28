備戰第6屆WBC經典賽，日本國家隊26日召開記者會，由監督井端弘和宣布追加10位球星入隊，29人陣容正式確定，8位大聯盟現役球星為史上最多，對比2024年世界棒球12強賽28人名單，僅有大勢、高橋宏斗、北山亘基、牧秀悟、源田壯亮、小園海斗與森下翔太7位球員，再度入選本次經典賽陣容，讓不少球迷感嘆中華隊這次真的很難打，因為面對的日本隊「根本是不同球隊！」
日本12強賽遭中華隊擊敗 誓言一雪前恥
2024年世界棒球12強賽，由於趕不上集訓期間，各隊沒有現役大聯盟戰力加入，更考驗各國棒球深度。日本雖然沒有等一線球星助拳，仍以日職各隊頂級球星組成28人出賽陣容，最終卻於決賽於主場東京巨蛋，以0：4慘敗給中華隊，國際賽27連勝遭斬斷。
日本國家隊監督井端弘和，誓言於本屆經典賽上一雪前恥，預賽C組又與中華隊、韓國雙強碰頭，豪組史上最強陣容，除大谷翔平、山本由伸等人加入外，還有其餘6名現役大聯盟球星參與，搭配21位日職球星，組成現階段29人陣容。
12強成員僅7人入選 日本陣容大洗牌
值得注意的是，相比2024年，本次經典賽29人堪稱大洗牌，上屆12強28位正選球員中，僅有大勢、高橋宏斗、北山亘基、牧秀悟、源田壯亮、小園海斗與森下翔太「3投4野」再度入選，入選率僅25%。包含當時的雙王牌戶鄉翔征、才木浩人，牛棚大將藤平尚真與日本一冠軍軟銀當加強打栗原陵矢等一眾球星，全都無緣本屆經典賽。
日本經典賽全大聯盟先發 岡本和真、村上宗隆回歸打線
相比2024年12強，日本先發投手戰力明顯提升一個檔次，山本由伸、大谷翔平領銜，搭配菊池雄星、菅野智之等人，可以排出全大聯盟級輪值，打線上則有12強因傷辭退的岡本和真、村上宗隆2位當代最強重砲加入，添增更多長打火力。
除此之外，打線上還有去年於MLB打出單季32轟的鈴木誠也、日職央聯新科年度MVP佐藤輝明等人助陣，捕手方面則是3人全換，有阪神全能捕手坂本誠志郎、養樂多老牌鐵捕中村悠平坐鎮外，山本由伸御用捕手若月健矢也加入其中。
日本2026年經典賽、2024年12強陣容對比（藍色為相同人選）：
日本2026年經典賽、2024年12強陣容對比（藍色為相同人選）：
|陣容
|2026年WBC世界棒球經典賽
|2024年世界棒球12強
|投手
| 大谷翔平、山本由伸、菊池雄星、松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、種市篤暉、高橋宏斗、曾谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智、菅野智之（15人）
|大勢、隅田知一郎、高橋宏斗、戶鄉翔征、早川隆久、才木浩人、藤平尚真、鈴木昭汰、清水達也、鈴木翔天、北山亘基、橫山陸人、井上溫大（13人）
|捕手
| 若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平
|古賀悠斗、坂倉將吾、佐藤都志也
|內野手
| 岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明
|牧秀悟、清宮幸太郎、源田壯亮、村林一輝、栗原陵矢、紅林弘太郎、小園海斗
|外野手
|鈴木誠也、近藤健介、周東佑京、森下翔太
|森下翔太、五十幡亮汰、佐野惠太、辰己涼介、桑原將志
