（藍色為相同人選）

陣容 2026年WBC世界棒球經典賽 2024年世界棒球12強 投手 大谷翔平、山本由伸、菊池雄星、松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、 大勢 、種市篤暉、 高橋宏斗 、曾谷龍平、 北山亘基 、平良海馬、松本裕樹、石井大智、菅野智之（15人）



大勢、隅田知一郎、高橋宏斗、戶鄉翔征、早川隆久、才木浩人、藤平尚真、鈴木昭汰、清水達也、鈴木翔天、北山亘基、橫山陸人、井上溫大（13人） 捕手 若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平



古賀悠斗、坂倉將吾、佐藤都志也 內野手 岡本和真、村上宗隆、 牧秀悟 、 小園海斗 、牧原大成、 源田壮亮 、佐藤輝明



牧秀悟、清宮幸太郎、源田壯亮、村林一輝、栗原陵矢、紅林弘太郎、小園海斗 外野手 鈴木誠也、近藤健介、周東佑京、 森下翔太 森下翔太、五十幡亮汰、佐野惠太、辰己涼介、桑原將志 ▲美國媒體認為，山本由伸（左）與大谷翔平將組成日本雙王牌，出戰2026年經典賽。（圖／美聯社／達志影像） ▲曾在上屆經典賽4強擊出再見安打的日本強打村上宗隆，確定再度參戰2026年WBC經典賽。（圖／美聯社／達志影像）



備戰第6屆WBC經典賽，日本國家隊26日召開記者會，由監督井端弘和宣布追加10位球星入隊，29人陣容正式確定，8位大聯盟現役球星為史上最多，2024年世界棒球12強賽，由於趕不上集訓期間，各隊沒有現役大聯盟戰力加入，更考驗各國棒球深度。日本雖然沒有等一線球星助拳，仍以日職各隊頂級球星組成28人出賽陣容，最終卻於決賽於主場東京巨蛋，以0：4慘敗給中華隊，國際賽27連勝遭斬斷。日本國家隊監督井端弘和，誓言於本屆經典賽上一雪前恥，預賽C組又與中華隊、韓國雙強碰頭，豪組史上最強陣容，除大谷翔平、山本由伸等人加入外，還有其餘6名現役大聯盟球星參與，搭配21位日職球星，組成現階段29人陣容。值得注意的是，相比2024年，本次經典賽29人堪稱大洗牌，上屆12強28位正選球員中，僅有大勢、高橋宏斗、北山亘基、牧秀悟、源田壯亮、小園海斗與森下翔太「3投4野」再度入選，入選率僅25%。包含當時的雙王牌戶鄉翔征、才木浩人，牛棚大將藤平尚真與日本一冠軍軟銀當加強打栗原陵矢等一眾球星，全都無緣本屆經典賽。相比2024年12強，日本先發投手戰力明顯提升一個檔次，山本由伸、大谷翔平領銜，搭配菊池雄星、菅野智之等人，可以排出全大聯盟級輪值，打線上則有12強因傷辭退的岡本和真、村上宗隆2位當代最強重砲加入，添增更多長打火力。除此之外，打線上還有去年於MLB打出單季32轟的鈴木誠也、日職央聯新科年度MVP佐藤輝明等人助陣，捕手方面則是3人全換，有阪神全能捕手坂本誠志郎、養樂多老牌鐵捕中村悠平坐鎮外，山本由伸御用捕手若月健矢也加入其中。