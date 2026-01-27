我是廣告 請繼續往下閱讀

類別 詳細資訊與背景 追加名單 山本由伸、鈴木誠也、村上宗隆、岡本和真、高橋宏斗、宮城大弥、小園海斗、中村悠平、北山亘基、曽谷龍平。 MLB 球員數 共計 8 人入選（大谷、山本、鈴木、村上、岡本、松井裕樹、菊池雄星、今永昇太）。 缺陣名將 努特巴（因手術缺陣）、佐佐木朗希（因傷勢與球隊調整考量缺席）。 最後一席 最終 30 人名單之最後一個名額，預計將於 2 月 6 日正式揭曉。

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火。日本武士隊總教練井端弘和今日於東京召開記者會，正式公布第3波、共10名的追加成員名單。隨著大聯盟巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）確定參戰，日本隊29人菁英陣容已具雛形。然而，在豪華打線背後，「中線」誰來鎮守「中外野」這道防線，意外成為井端教練目前的頭號難題。本次追加名單中，最受矚目的莫過於芝加哥小熊隊強打鈴木誠也。他在上賽季MLB寫下職業生涯新高的32支全壘打，展現驚人的重砲威力。繼2023年因傷遺憾退賽後，鈴木誠也此次以巔峰狀態回歸，預計將與軟銀明星外野手近藤健介組成世界級的左右翼防線。由於上屆表現神勇的日裔中外野手努特巴（Lars Nootbaar）因雙腳腳跟手術預計缺席，日本隊的中堅位置出現空缺。井端教練雖然對牧原大成、佐藤輝明及岡本和真等內野手的守備靈活性充滿信心，但在高強度的國際大賽中，缺乏專職中外野手仍是不小的風險。目前被點名的人選包括阪神虎強打森下翔太，他在2024年12強賽（Premier 12）展現出優異的得分能力，但其職業生涯在中外野的守備經驗僅有6場。此外，鈴木誠也在美日兩地的職業生涯中，中外野防守局數合計也僅17局，對於應對大聯盟等級的強勁擊球恐有疑慮。相較於打擊型人選，井端教練特別提到了福岡軟銀鷹的「速度之王」周東佑京。井端表示：「他是陣中唯一正統的中外野手，甚至具備進入首發陣容的實力。」周東佑京不僅擁有世界級的奔跑速度，防守範圍更是寬廣，被視為填補努特巴缺陣、確保外野防禦體系完美的關鍵棋子。井端弘和教練強調，本次組隊的唯一目標就是「奪冠」，他將不計比賽過程的艱難，一心只求勝利。在確定29人陣容後，日本隊將於2月於宮崎展開集訓。究竟教練團最後會選擇進攻火力極大化的森下翔太，還是守備移動範圍最強的周東佑京作為先發中堅手，將是全日本棒球迷關注的焦點。