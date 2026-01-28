我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊內野手張政禹曾是12強奪冠班底，本屆經典賽他未考慮就答應參與集訓，他表示，一直以來的夢想就是打中華隊。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

味全龍「工具人」張政禹目前正隨中華隊備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），繼2024年世界12強後再度穿上中華隊戰袍，他透露接到徵詢時，想都沒想就直接答應，因為打國家隊一直以來都是他的夢想。本屆中華隊內野競爭激烈，張政禹的多功能守位也形成優勢，他也清楚了解自己的定位就是「沒有定位」。身為中職首屈一指的內野工具人，張政禹在國家隊二、三、游都練，「我清楚自己的角色，定位就是『沒有定位』，內野都要會守，每天都是去不同的地方（練習），去適應那種感覺。」雖然是游擊底，但對張政禹來說，最具挑戰性的還是游擊防線。「雖然二、三壘不常守，但也都不陌生，三壘需要反應能力，但移動腳步不會很多、二壘移動範圍大，但傳球較近，游擊就是Hold住整個內野的感覺，範圍很大，所以很有挑戰性。」張政禹說道。此次進入中華隊，游擊區除了12強老隊友江坤宇，還有旅美鄭宗哲。張政禹回憶開訓首日，發現鄭宗哲強度已經往上拉，一開始有點嚇到，「我目前也是在節奏上，慢慢將強度拉高，進入到下階段就步上軌道。」從旁觀察鄭宗哲，張政禹說，「我覺得他是一個很有信心的選手，打球充滿了衝勁、不服輸，就算今天守備可能失誤了，他也會覺得『再來，我一定會把它守好』那種感覺。企圖心很強烈、好勝心很強。」一直以來，張政禹都對入選中華隊懷有夢想，他透露此次接到徵詢時，剛好人在軍中服役，「沒有考慮就直接答應，因為我從小就嚮往中華隊，只要有機會就打。」經過12強的洗禮，張政禹越來越融入國家隊運作，「上次是初出茅廬嘛，什麼事都不知道。很感謝有（陳）傑憲這位老大哥帶領我們，才慢慢變比較好。」張政禹在12強之前，曾因「德州撲克」事件被貼上負面標籤，不過其實力仍獲得中華隊青睞，最終成為12強冠軍班底，他坦言很幸運，「每次不好的時候都有人可以拉一把，感覺有貴人相助。謝謝葉總（葉君璋）、母隊味全沒有放棄我，可以讓我繼續打球，感謝他們這樣的栽培。也謝謝曾總（曾豪駒）可以選我進來中華隊，我還是會把自己本分做好，能去打當然是最好。」