我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍巡迴統籌教練古久保健二表示，經典賽日本隊陣容實力堅強，不管是誰上場，都是很好的名單。（圖／味全龍提供）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）日本武士隊昨（26）日公布29人名單，包含頭號球星大谷翔平、山本由伸等人都參賽，被視為史上最強日本隊。味全龍巡迴統籌教練古久保健二今（27）日表示，日本隊名單確實很堅強，被問到日本隊是否會推派山本由伸擔任首戰先發，古久保笑說不知道，但可能性確實很高；對於昔日子弟兵林立因傷婉拒中華隊，古久保坦言不意外，當務之急應該是先把傷養好迎接新球季。古久保笑說，「是否是史上最強我的不知道，但我覺得這是一個非常完整、實力堅強的名單。如果今永昇太能加入，一定會更強吧。」古久保直言，對日本隊而言，不管是誰上場，都是很好的名單。日本隊陣容亮相後，話題也持續討論首戰面對中華隊，是否會派出王牌投手山本由伸先發，古久保表示，「誰投我不知道，但山本由伸投的可能性確實很高。」古久保指出，如果細看日本隊名單，還有像是菊池雄星等先發投手，「數量非常充足，很多先發類型的投手也可以投長中繼。」古久保笑說，假如自己是監督，確實有可能會推出山本投首戰，「最好當單然是開路先鋒大谷翔平、先發投手山本由伸。」談到C組戰局，古久保說，韓國隊名單中有幾位大聯盟選手傷退，中華隊也損失林立這位大將，「澳洲隊、捷克隊也不能小覷，實力都很強。棒球是一場勝負的事，什麼事都可能發生，如果不慎重一點，一個Play就可能改變局勢。」昔日子弟兵林立因考量身體因素最終選擇不參賽，古久保坦言不會太意外，「回頭看林立這2年的身體狀況，其實不會意外，去年球季到最後，他有腳傷、肩膀傷，也有太勉強他上場打一下。」古久保透露，去年離開台灣前，有跟林立聊過，「我告訴他，『無論如何，現在先把身體養好，回到原本的狀態，再來迎接新球季。』這是我去年對他說的話。」