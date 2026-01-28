由Netflix推出的韓國戀愛實境節目《單身即地獄》第5季在1月20日開播，目前已公開第10集，男女嘉賓的感情線越來越清晰，其中一名高人氣女嘉賓崔美娜秀就被不少觀眾砲轟到處放線、搞曖昧，根本是「海后」。而崔美娜秀的身分背景也被挖出，她是出生在澳洲的韓國人，還是韓國首位「地球小姐」（Miss Earth）選美冠軍。
《單身即地獄5》最強發電機 崔美娜秀被封海后
崔美娜秀在《單身即地獄5》中表現相當搶眼，一出場就身穿低胸亮黃色洋裝，吸引全場目光，立刻就有3名男嘉賓向她發出傳達好感的匿名信。崔美娜秀隨後也配對成功，和外型神似宋仲基的男嘉賓林琇濱一起去天堂島過夜，互相曖昧。
結果到第4集輪到女生要發送好感巧克力時，崔美娜秀卻沒把巧克力給林琇濱，而是給了另外兩個男生，並在營火晚會上和另一名心有所屬的男嘉賓宋承一公然咬耳朵、說悄悄話。崔美娜秀各種搞曖昧舉動引來觀眾反感，IG甚至開始湧入負面留言，台灣觀眾看了也忍不住在Threads發文，直呼崔美娜秀很「綠茶」。
崔美娜秀超狂背景曝光 是地球小姐選美冠軍
而崔美娜秀的身分背景也引發討論，她在天堂島自我介紹時提到，自己出生於澳洲雪梨，並在美國伊利諾大學就讀媒體相關科系，目前暫時休學中，回韓國某美妝品牌當實習生，負責與國外客戶溝通。崔美娜秀也表示比起說韓文，自己說英文反倒更加輕鬆，可見其在歐美待的時間比在韓國還長。
現年26歲的崔美娜秀還曾參加世界級選美比賽，成為「地球小姐」冠軍，當時的她年僅23歲，是首位拿下該殊榮的韓國籍佳麗，讓她在韓國的知名度也一度飆升，目前IG有13.4萬人追蹤。由此可見崔美娜秀不僅高學歷還高顏值，加上善於與男嘉賓互動，情商也很高，讓她成為節目本季看點。
照片來源：崔美娜秀IG
照片來源：崔美娜秀IG
