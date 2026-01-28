根據日媒《日刊體育》報導，現年39歲的聖地牙哥教士隊投手達比修有，確定以「臨時教練」的身份參加2月份在宮崎舉行的經典賽集訓。日媒報導指出，原本達比修有就是井端弘和為了這次經典賽極力徵召的選手，既然因傷無法以選手身份參與，仍希望達比修能扮演老大哥的角色，為年輕國手們傳授大聯盟經驗。
雖受傷勢困擾 仍以不同身份加入國家隊
達比修有原本是井端弘和監督極力邀請參賽的核心球員，然而他在去年球季結束後的10月29日接受了右肘內側副韌帶修復手術，導致2026年球季確定報銷。儘管無法親自上陣，井端監督仍高度看重他的資歷：「雖然這次無法參賽，但希望保持聯繫。他在美職打拚多年，希望能向他請益相關知識。」
《中日體育》報導指出，去年12月大聯盟冬季會議期間，日本隊總教練井端弘和便與教士隊總管裴勒（A.J. Preller）進行私下接觸。在確認教練職務不會影響復健進度的前提下，雙方直接展開協商，並洽談讓達比修有出任日本隊臨時教練的可能性。
此外，針對近期美國媒體報導其可能引退的消息，達比修有親自在社群平台 X（原推特）澄清，表示目前正專注於復健，若未來重返球場後發現無法維持競爭力才會考慮退役，目前並未宣布引退。
不可或缺的幕後戰力！達比修有助日本投手群接軌大聯盟規則
在2023年的經典賽中，達比修有是唯一全程參與宮崎集訓的大聯盟球員。當時他與佐佐木朗希、山本由伸、宮城大彌、戸郷翔征及宇田川優希等年輕投手群積極交流，不吝分享美職的經驗，被一種年輕選手們視為「活傳奇」。
本次大會對日本隊投手群而言挑戰巨大，包含投球計時器（Pitch Clock）及電子暗號發送器（PitchCom）等大聯盟規格規則。對於習慣日職（NPB）節奏的選手來說，達比修有的實戰經驗將是極為寶貴的意見。此外，他對大聯盟各國球星的深入了解，也讓他能發揮如同「情報官」的功能。
消息來源：《日刊體育》、《中日體育》
