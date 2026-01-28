我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英（左）、檸檬（右）沒應援時，私下也會一起合拍舞蹈影片，感情其實超好。（圖／檸檬IG@funkygirls_lemon）

▲檸檬（中）搞笑欺負李雅英（左），要她90度鞠躬的霸凌情節居然被網友當真。（圖／檸檬IG@funkygirls_lemon）

▲阿崔的留言讓網友一時間分不清霸凌到底是真是假。（圖／檸檬IG@funkygirls_lemon）

富邦啦啦隊（Fubon Angels）台灣籍成員檸檬（林芳婧）日前在IG上傳與隊友秀秀子及韓援女神李雅英的互動影片，只見檸檬要李雅英90度彎腰跟她打招呼，秀秀子也在一旁附和，雖然是開玩笑拍片，但也讓人質疑真實性，擔心李雅英被欺負。對此，《NOWNEWS今日新聞》已詢問富邦球團回應；另一派網友則幫忙緩頰，，由此可見兩人根本沒有交惡，只是玩笑被放大而已。檸檬近日因拍攝一支搞笑短片，被誤會欺負李雅英，引發網友討論。但熟悉兩人的粉絲其實都知道，檸檬跟李雅英私下根本感情超好，不可能存在霸凌的問題。檸檬去年底宣布要去韓國遊學時，李雅英還說：「會很想她」，更提醒她記得要帶發熱衣，因為韓國天氣很冷。檸檬受訪時也透露，私下幾乎每天都會跟李雅英傳訊息，雖然不是很認真地聊天，但是IG都會互傳影片跟彼此分享，聯絡的很頻繁，所以就算她在韓國念書，李雅英在台灣工作，她們的友情也絲毫沒降溫。檸檬結束遊學回台灣後，今年元旦還在Threads發文，徵求韓文家教，身為韓國人的李雅英當時也自告奮勇留言「雅英呢？」要檸檬考慮自己，結果卻被檸檬打槍。她笑說李雅英雖然韓文很好，但中文還不夠好，兩人無法快速溝通，李雅英聽後還在一旁露出哭臉、裝可憐。從兩人嘻嘻哈哈的打鬧就可看出她們平常的相處模式，雖然會互相吐槽，但其實都是因為太熟了，才敢開玩笑。回看那支引發爭議的影片，是檸檬在26日上傳的；她找來秀秀子、李雅英演繹女生私下搞小團體，互相霸凌的恐怖真面目。只見檸檬自己扮演「愛欺負後輩的學姐」，在後台遇到李雅英時，率先叫囂：「看到學姐不會叫人喔」，還要李雅英90度跟她鞠躬；秀秀子則在一旁附和：「對啊對啊，她說90度」，之後又跑去安慰李雅英、說檸檬的壞話，因為秀秀子扮演的是「表裡不一雙面人」。至於李雅英，她扮演「偷偷下人降頭」的學妹，在被檸檬欺負後，對著貼有檸檬、秀秀子名字的人偶發脾氣，邊打邊怒罵：「醜醜子、醜檬，不喜歡、不喜歡，壞人」。無厘頭的劇情讓網友笑翻，影片也累積3萬人按讚。不少粉絲看完影片後留言，「原來這是拍片，感覺不像演的」、「雅英下降頭這段，感覺是真心的」、「怎麼可以把休息室的劇情拍出來」，沒想到這些討論也釣出富邦應援團團長Travis（阿崔）回應：「這不是演的…這是真的」。阿崔的發言讓外界摸不著頭緒，不清楚他所謂「是真的」，是指哪些內容是真的？這才引發外界質疑，李雅英是否真的被霸凌。對此，《NOWNEWS今日新聞》已聯絡富邦球團，目前暫未獲得回應。