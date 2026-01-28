香港籍網紅Toyz因販售大麻菸彈入獄，今（28）日卻傳出與女友篠崎泫已經登記結婚的消息，讓外界相當訝異。而Toyz與篠崎泫的關係確實很緊密，他入獄後，就把副業交給篠崎泫代管，包含港式火鍋店「鍋癮子」，以及手搖飲店「拾汣茶屋」。但鍋癮子才開店10個月就倒閉，店面被以688萬元的價格釋出，尋求頂讓者，目前只剩拾汣茶屋還在運營。
Toyz副業給篠崎泫代管 火鍋店鍋癮子10個月就倒閉
Toyz 2024年5月正式認愛篠崎泫，入獄前已將副業都轉手交給女方打理，他早就規畫要開的火鍋店鍋癮子也在同年12月，宣布於台中西屯區開幕。當時篠崎泫就曾分享Toyz寫給她的親筆信，信中包含對開幕宣傳的規劃和對湯頭的挑剔，Toyz透過這種方式隔空指揮篠崎泫，進一步掌控店面經營狀況。
據悉，篠崎泫還會在探監時把湯頭帶去給Toyz試喝，她也相當尊重Toyz的想法；Toyz在信中提到開幕一定要找徐乃麟當試吃員，更強調「乃哥毒舌也沒關係！」就是想炒熱鍋癮子的曝光度，篠崎泫也聽話照做，怎料鍋癮子在去年10月還是宣布倒閉，店面僅運營10個多月，相當短命。
鍋癮子砸3000萬裝潢 頂讓價只開688萬
據悉，鍋癮子當初花3000萬元裝潢，最後頂讓價格卻僅688萬元，可見是虧本買賣，若非經營不善，應該沒有老闆想這樣賠錢把心血拱手讓人。對於鍋癮子倒閉一事，篠崎泫去年也僅透過經紀人低調回應《NOWNEWS今日新聞》，店面現況就如同官方聲明說的那樣，不會針對這件事再額外出來說明。
拾汣茶屋愛玩諧音梗 全台12縣市都有分店
至於Toyz的另一項副業，手搖飲品牌拾汣茶屋目前還在運營，拾汣茶屋主打薄利多銷，最便的一杯純茶只要19元，因此還是有不少客群被吸引。而拾汣茶屋另一大看點則是諧音梗飲料名稱，他們總會在發生娛樂八卦時，巧妙運用其中人名搭配，做出新的飲品。
拾汣茶屋目前已推出過暗諷粿粿出軌王子的「小王秘蜜粿果綠」、影射眾量級事件的「張家檸檬綠茶」與「清茶珍淑薈」，還有和館長陳之漢名字同音的「橙芝汗」以及和百萬網紅愛莉莎莎名字同音的「愛荔殺殺」等。雖然有部分民眾認為這種諧音玩笑很低俗，但還是有不少消費者因為熱度買單，因此拾汣茶屋經營狀況還算穩定，目前在台灣的12縣市都有分店。
影片來源：Toyz YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyz 2024年5月正式認愛篠崎泫，入獄前已將副業都轉手交給女方打理，他早就規畫要開的火鍋店鍋癮子也在同年12月，宣布於台中西屯區開幕。當時篠崎泫就曾分享Toyz寫給她的親筆信，信中包含對開幕宣傳的規劃和對湯頭的挑剔，Toyz透過這種方式隔空指揮篠崎泫，進一步掌控店面經營狀況。
據悉，篠崎泫還會在探監時把湯頭帶去給Toyz試喝，她也相當尊重Toyz的想法；Toyz在信中提到開幕一定要找徐乃麟當試吃員，更強調「乃哥毒舌也沒關係！」就是想炒熱鍋癮子的曝光度，篠崎泫也聽話照做，怎料鍋癮子在去年10月還是宣布倒閉，店面僅運營10個多月，相當短命。
據悉，鍋癮子當初花3000萬元裝潢，最後頂讓價格卻僅688萬元，可見是虧本買賣，若非經營不善，應該沒有老闆想這樣賠錢把心血拱手讓人。對於鍋癮子倒閉一事，篠崎泫去年也僅透過經紀人低調回應《NOWNEWS今日新聞》，店面現況就如同官方聲明說的那樣，不會針對這件事再額外出來說明。
拾汣茶屋愛玩諧音梗 全台12縣市都有分店
至於Toyz的另一項副業，手搖飲品牌拾汣茶屋目前還在運營，拾汣茶屋主打薄利多銷，最便的一杯純茶只要19元，因此還是有不少客群被吸引。而拾汣茶屋另一大看點則是諧音梗飲料名稱，他們總會在發生娛樂八卦時，巧妙運用其中人名搭配，做出新的飲品。
拾汣茶屋目前已推出過暗諷粿粿出軌王子的「小王秘蜜粿果綠」、影射眾量級事件的「張家檸檬綠茶」與「清茶珍淑薈」，還有和館長陳之漢名字同音的「橙芝汗」以及和百萬網紅愛莉莎莎名字同音的「愛荔殺殺」等。雖然有部分民眾認為這種諧音玩笑很低俗，但還是有不少消費者因為熱度買單，因此拾汣茶屋經營狀況還算穩定，目前在台灣的12縣市都有分店。