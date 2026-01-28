我是廣告 請繼續往下閱讀

前中日龍強力左投小笠原慎之介，去年挑戰MLB大聯盟，與華盛頓國民簽下2年350萬美元（約合新台幣1.1億）合約，但首年獲得23場出賽、防禦率高達6.98，季後已被移出40人名單。華盛頓國民今（28）日公布10名受邀參與大聯盟春訓的非40人名單選手中，小笠原慎之介也名列其中，期望在新球季力拼重回大聯盟機會。小笠原慎之介為中日龍2015年第一指名，2016年隨即登上一軍，日職9年生涯皆以先發角色調整，累積161場出賽拿下46勝65敗，防禦率3.62成績單，曾於2023年入選日職明星賽。2024年季後，小笠原慎之介宣告透過入札制度挑戰大聯盟，儘管在日職也算不上王牌等級，但先發左投稀缺性與日本投手高評價，仍讓他一度引發3隊爭搶，最終與國民簽下2年350萬美元合約。但過往就不以球威著名的小笠原慎之介，旅美首年拿手的變化球無法有效製造出局數、直球又被炸得悽慘，整季23場包含2場先發，僅投38.2局被打出43支安打、其中包含9轟，保送數17次也偏多，連帶讓防禦率爆漲至6.98，季後就被移出40人名單，並下放到國民所屬3A。小笠原慎之介本次受邀大聯盟春訓，除須要拚回40人名單外，2026年也為旅美合約年，若想持續留在大聯盟，至少得繳出明顯優於上季、至少將ERA+拉升至聯盟平均水準才行。