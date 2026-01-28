洛杉磯道奇隊明星游擊手貝茲（Mookie Betts）的運動基因早已無須多言，但這次不是在棒球場，而是在籃球場。根據ESPN記者Buster Olney報導指出，剛率領道奇完成世界大賽連霸的球星貝茲，將受邀出任2月13日在洛杉磯舉行的NBA全明星名人賽（Celebrity All-Star Game）教練。
地主體壇巨星跨界！與饒舌歌手GloRilla同場競技
2026年NBA全明星週末來到洛杉磯，地主道奇隊最全能的運動員貝茲自然成為焦點。根據ESPN記者Buster Olney報導，貝茲將與饒舌歌手GloRilla、DJ Mustard等演藝界名人一同參與盛會。雖然目前其餘教練名單尚未全數公布，但貝茲的加入已引起棒球界與籃球界的熱烈討論。
差點成為NBA球員？前隊友狂讚：他是天才
貝茲被公認為當今體壇最強大的全能運動員之一，不僅棒球打得好，連保齡球也是職業級水準。前道奇隊友、明星終結者簡森（Kenley Jansen）曾誇讚：「貝茲極具天賦，我敢說他不論選哪種球類都能成功。如果他想，他現在就能打NBA或NFL。」簡森甚至將他比作傳奇的「跨界雙棲」球員傑克森（Bo Jackson）與山德斯（Deion Sanders）。
貝茲在高中時期是球校隊主將，曾獲選為Class AAA年度最佳球員。在場上司職控球後衛的他，高三賽季場均能繳出14.1分、9次助攻及3次抄截，展現了極佳的組織能力。
險棄棒球轉職！那一戰改變了貝茲的人生
令人驚訝的是，這位四屆世界大賽冠軍成員差點就與大聯盟擦身而過。貝茲曾在直播中自爆，自己效力於小聯盟時期曾因陷入低潮，一度考慮放棄棒球，轉而報考ACT（美國大學入學考試）並申請大學籃球獎學金。
然而就在考試前一天，貝茲在比賽中打出了超水準表現，找回自信的他最終決定留在棒球場。貝茲笑稱自己的球風是「苦工型」：「我不是什麼巨星，但我能控制比賽節奏，把球送到能贏球的人手上。我會做所有髒活，守備也絕對沒問題。」
狀元弗拉格領銜新秀賽 謝潑德、楊瀚森同場較勁
除了貝茲參與名人賽，本屆全明星賽的「新秀挑戰賽」（Rising Stars）也星光閃耀，教練團將由傳奇名將麥格雷迪（Tracy McGrady）、卡特（Vince Carter）及安東尼（Carmelo Anthony）出任。其中，獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）、火箭新星謝潑德（Reed Sheppard）以及中國長人楊瀚森等新一代球星都在新秀挑戰賽名單當中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年NBA全明星週末來到洛杉磯，地主道奇隊最全能的運動員貝茲自然成為焦點。根據ESPN記者Buster Olney報導，貝茲將與饒舌歌手GloRilla、DJ Mustard等演藝界名人一同參與盛會。雖然目前其餘教練名單尚未全數公布，但貝茲的加入已引起棒球界與籃球界的熱烈討論。
差點成為NBA球員？前隊友狂讚：他是天才
貝茲被公認為當今體壇最強大的全能運動員之一，不僅棒球打得好，連保齡球也是職業級水準。前道奇隊友、明星終結者簡森（Kenley Jansen）曾誇讚：「貝茲極具天賦，我敢說他不論選哪種球類都能成功。如果他想，他現在就能打NBA或NFL。」簡森甚至將他比作傳奇的「跨界雙棲」球員傑克森（Bo Jackson）與山德斯（Deion Sanders）。
貝茲在高中時期是球校隊主將，曾獲選為Class AAA年度最佳球員。在場上司職控球後衛的他，高三賽季場均能繳出14.1分、9次助攻及3次抄截，展現了極佳的組織能力。
險棄棒球轉職！那一戰改變了貝茲的人生
令人驚訝的是，這位四屆世界大賽冠軍成員差點就與大聯盟擦身而過。貝茲曾在直播中自爆，自己效力於小聯盟時期曾因陷入低潮，一度考慮放棄棒球，轉而報考ACT（美國大學入學考試）並申請大學籃球獎學金。
然而就在考試前一天，貝茲在比賽中打出了超水準表現，找回自信的他最終決定留在棒球場。貝茲笑稱自己的球風是「苦工型」：「我不是什麼巨星，但我能控制比賽節奏，把球送到能贏球的人手上。我會做所有髒活，守備也絕對沒問題。」
狀元弗拉格領銜新秀賽 謝潑德、楊瀚森同場較勁
除了貝茲參與名人賽，本屆全明星賽的「新秀挑戰賽」（Rising Stars）也星光閃耀，教練團將由傳奇名將麥格雷迪（Tracy McGrady）、卡特（Vince Carter）及安東尼（Carmelo Anthony）出任。其中，獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）、火箭新星謝潑德（Reed Sheppard）以及中國長人楊瀚森等新一代球星都在新秀挑戰賽名單當中。