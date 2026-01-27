洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）昨日（26日）接受當地媒體《True Blue LA》採訪時，首度表態爭取2028年洛杉磯奧運美國棒球代表隊的總教練位置。羅伯斯強調，身為主場道奇體育場（Dodger Stadium）的掌門人，沒有人比他更適合在洛杉磯率領美國隊出征，屆時他極有可能與代表日本出賽的愛將大谷翔平（Shohei Ohtani）上演精彩的師徒對決。
羅伯斯展現強烈企圖心：沒人比我更了解洛杉磯
羅伯斯在受訪時明確表示：「我想指揮奧運國家隊，這就是我的渴望。我希望在洛杉磯率領美國代表隊出戰。」他進一步強調其與這座城市的深厚連結：「我在這裡學習成長，目前擔任道奇隊總教練。我認為沒有任何一位指揮官能像我這樣深刻理解這個比賽場地。」
由於2028年夏季奧運的棒球項目預計將於道奇體育場舉行，身為現任道奇隊教頭的羅伯斯若能接下教鞭，無疑具備絕對的主場優勢。
MLB大門首度敞開 明星球員參戰現曙光
過去MLB官方對於球員參加非其統轄的國際賽事（如奧運）一向持保留態度，過往奧運多以大學生或小聯盟球員為主力。然而，情況在近期出現重大轉機。MLB主席曼弗雷德（Rob Manfred）已公開對大聯盟球員參加洛杉磯奧運表達積極正面立場。
根據報導，MLB、球員工會及奧運組委會正針對賽程進行調整。目前最可能的方案是以MLB明星賽假期（All-Star Break）為基礎，並稍微延長休假期間，即可在不嚴重干擾例行賽的情況下完成奧運賽程。
師徒對決引發熱議 大谷VS羅伯斯
若最終達成協議，這將是史上首度有現役大聯盟頂尖球星參與的奧運棒球賽。對於已經公開表達強烈參賽意願的大谷翔平而言，屆時他將身披日本武士隊戰袍重返道奇體育場。若美國隊最終由羅伯斯領軍，這場跨越國界的「道奇同門對決」將成為2028年奧運最具張力的焦點。
消息來源：True Blue LA
