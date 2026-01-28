我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞在劇中和律師傳情。（圖／翻攝自IG@sswc_movie）

在 Instagram 查看這則貼文 7LING aka NIKECHEN（@hiphopnikesoul_moveon）分享的貼文





安心亞在電影《陽光女子合唱團》中飾演因走私毒品入獄的酒店小姐「阿蘭」，從小在育幼院長大，也沒有家人，唯一會和她書信往來的，只有替她辯護的帥律師「麥可（蕭子墨 飾）」，而麥可寄給她的Rap情書也在網路上曝光，演員之一的舞蹈老師NIKE（陳姿陵）將整首完整唱出來，讓粉絲聽了直呼，「老師會跳舞還會Rap實在太狂！」ˋ安心亞在劇中飾演酒店小姐阿蘭，個性三八又有正義感，常常和帥哥律師通信，而律師都會用Rap詞回覆她，孫淑媚還替她唱出來，只不過唱到一半就被長官點名打斷，許多網友都好奇那封信的內容。該片演員之一的舞蹈老師NIKE（陳姿陵）心血來潮，將整封信唱完，「隨性唱唱一次過直接上片，編小力一點（突然滑到發現原本竟然真的有歌詞！想說不然來唱唱看），巴蒂來幫阿佩唱完這段被打斷的阿蘭情書。」沒想到超強唱功讓粉絲都跪了，「老師，太強了啦」、「你來ㄖㄨㄟˇ我來ㄆㄨˉ」、「太強啦」、「老師厲害，好喜歡」。事實上，NIKE就是這部片的編舞老師，還在裡面軋一角，飾演「王姐」鍾欣凌的跟班欣蒂，不僅如此，她近年更以名字7LING參加《大嘻哈時代》展露頭角，還有一個小她23歲的帥哥男友，連鍾欣凌都認證，「真的帥！」