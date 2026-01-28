我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟今（28）日傳出3月下旬將派出二軍陣容遠赴墨西哥，出戰第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），中職會長蔡其昌受訪時除強調中信兄弟球團有提前告知這件事之外，也以聯盟立場，表達鼓勵球團進行國際交流的態度，但蔡其昌也強調1大前提，美洲棒球冠軍聯賽是由世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）共同主辦，將於3月24日至29日於墨西哥城舉辦，參賽球隊除中信兄弟外，還有地主墨西哥紅魔鬼、尼加拉瓜聯盟冠軍丹托斯、美國協會聯賽代表凱恩郡美洲獅與來自古巴與委內瑞拉的代表隊。蔡其昌稍早對此回應，提到中信兄弟有事前跟聯盟提出申請，以聯盟的角度，只要不影響二軍的賽事進行，基本上都鼓勵球團進行國際交流。「所以大概以這樣的前提，聯盟同意讓中信兄弟的二軍去參與這個比賽。」蔡其昌隨後也搬出聯盟規章，其中寫明現行6球團要去參加國外賽事，得經過聯盟同意，「他們的安排也不會影響第一周二軍賽程。這本來就是一項國際交流賽事，也等於讓中華職棒參與這種國際交流，所以聯盟就同意了。」2026年中職二軍賽程從3月26日開打，開幕日兩地開打，由台鋼雄鷹二軍在主場皇鷹學院迎戰統一獅二軍、味全龍則在斗六球場交手富邦悍將。