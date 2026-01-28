我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典曬出小S送上的紅包袋。（圖／IG@originalpoping）

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，邀請許多演藝圈大咖到場祝福，雖然陳漢典合作多年《康熙來了》的女星小S並沒有來到現場，不過她事後送上了16000元紅包，並在紅包袋上親手寫下6項祝福，讓許多粉絲看到後紛紛笑出來。婚禮後，陳漢典也在社群平台曬出小S送的紅包袋，厚度不薄，袋上還親筆寫下6點婚姻維持秘訣，「跟老婆說話要溫柔、家事自己扛起來做、錢各自管好、每週至少行房四次、每天都要稱讚老婆、老婆生氣就表演小狗拉屎又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐至少15年」陳漢典也在IG寫下：「謝謝S姐的照顧，這個紅包真是滿滿滿滿的祝福，真的很有妳的風格，愛你喔！」小S因需節食維持狀態，加上女兒出國念書、開銷不小，選擇「禮到人不到」送上16000元紅包，面對網友調侃金額偏少，她毫不修飾地回應，直言自己「很久沒工作了」、「小孩讀書真的很花錢」，更坦白表示與陳漢典私下交情「還好」，節目上的熟絡多半是工作需求，真正的私交則是蔡康永，直球發言掀起關注。陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，日久生情擦出愛的火花，兩人在圈內有著好人緣，交友圈橫跨音樂、影劇及主持，夫妻倆婚禮席開70桌，邀請各界好友參加，並由吳宗憲擔任證婚人，主桌還有王偉忠等圈內大前輩，而小S雖然不會到場，但會送上禮金，展現過往《康熙來了》的好交情。陳漢典、Lulu婚禮大咖雲集，除了吳宗憲到場祝福，賓客還有王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青+雲安、關穎、比莉姐+周湯豪、潘若迪、阿BEN+徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦等藝人。