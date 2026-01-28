我是廣告 請繼續往下閱讀

▲塔圖姆（右）意外因爭議言論受到關注，主跑塞爾提克的記者黛姬爾出面為其緩頰。（圖／取自黛姬爾IG）

NBA塞爾提克一哥、6屆全明星塔圖姆（Jayson Tatum）本季持續養傷中，日前參加一檔播客節目時，談到為塞爾提克效力是否感覺到壓力時，塔圖姆表示，，該片段經由美國媒體《NBA Retweet》發布後，立刻引發外界關注，專注於報導塞爾提克的知名美女記者黛姬爾（Noa Dalzell）稍早在個人社交平台上為塔圖姆發聲，還原當時他之所以會說出這些話的原因。影片中，當主持人問到為塞爾提克效力時，是否感覺到壓力時，塔圖姆直言，「說實話，以我如今的職業生涯成就，要是效力的是灰熊，現在球館外早該為我立一座雕像了。」該影片被《NBA Retweet》擷取後，率先發布到網站上，立刻引發關注，隨後，多家美國媒體《NBACentral》，《Fullcourtpass》也陸續轉發，許多球迷批評塔圖姆不尊重其他球隊，甚至不解他為何會說出這種話。於《SBNation》報導WNBA、並主跑NBA塞爾提克的記者黛姬爾，隨後於個人社群平台上，為塔圖姆解釋，並還原該影片背後真相，「他（塔圖姆）會說出這些話的情境，是他當時正聊到塞爾提克隊史擁有多位傳奇名宿，以及在波士頓打球所要承受的巨大壓力。」塔圖姆曾率領塞爾提克奪下2024年總冠軍，黛姬爾也認為，塔圖姆背後想說更重要的是，在於冠軍與定義成就的緊密連結，「率隊奪冠，就是隊史所有傳奇巨星的共同標籤。」