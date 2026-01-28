我是廣告 請繼續往下閱讀

效力休士頓火箭的凱文．杜蘭特（Kevin Durant），近日選擇正面迎戰多年來圍繞他的網路迷因，，一舉引發社群熱議。杜蘭特早在2021年就因一張NBA美國職籃（National Basketball Association）比賽照片意外爆紅。當時《SLAM Kicks》在社群平台X發布他場上球鞋的照片，卻因他未塗乳液、顯得乾燥的小腿搶走焦點，相關截圖迅速成為迷因，被球迷反覆轉傳。直到本週，杜蘭特終於正式回應。他在X上發布一段影片，形式宛如深夜節目《Jimmy Kimmel Live!》的「Mean Tweets」橋段，親自朗讀球迷對他腿部狀態的調侃。有球迷要他「拜託去擦點乳液」，隨後，他正式公布與CeraVe的合作，並在貼文中寫道：「你們一直提我的腿……也許是時候跟@cerave面對面處理一下了。」以自嘲方式完成品牌曝光。這波操作，也讓不少球迷聯想到WNBA球星安潔爾．瑞絲（Angel Reese）的成功案例。瑞絲曾因搶下自己投失球的籃板，被網友戲稱為「mebounds」，一度帶有嘲諷意味，但她選擇反向操作，不僅公開擁抱這個稱呼，甚至在2025年7月申請商標，將嘲笑轉化為個人品牌的一部分。如今，杜蘭特顯然走上相同路線，把多年來的迷因轉為正向話題與實質收益，也展現頂級球星對於社群文化的掌控能力。事實上，杜蘭特並不避諱談論自己的生活與清潔習慣。上個月，他作客隊友弗瑞德．范弗利特（Fred VanVleet）主持的Podcast《Unguarded》，坦言自己對外在打理已不若以往講究。杜蘭特表示，年輕時曾很在意剪頭髮、保養等細節，但現在反而更享受「不那麼在乎」的狀態，「我有洗澡，但有時候會兩天才洗一次，等到去健身房再說。如果只是待在家裡，我可能會讓自己『有點味道』幾天，這樣比較貼近戰壕的感覺。」