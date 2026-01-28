我是廣告 請繼續往下閱讀

波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）換取優質3D側翼J.葛蘭特（Jerami Grant），或是搭配隊友G.文森（Gabe Vincent）打包送往印第安納溜馬（Indiana Pacers），以換回射手B.希爾德（Buddy Hield）

NBA

洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）前鋒八村壘（Rui Hachimura）在NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前，再度成為交易傳聞的焦點。根據最新外電報導指出，湖人管理層雖然願意聽取關於八村壘的報價，但其心理價位高達「一枚首輪選秀權」。這項要求讓許多聯盟高層感到驚訝（Raised Eyebrows），目前市場對於八村壘的興趣據傳並不算熱烈。不過仍有媒體模擬了幾項潛在交易方案，包括將他送往來補強外線火力。八村壘身處交易流言漩渦，但在場上的表現並未受到影響。他本賽季接受了教練團的安排，從板凳出發擔任球隊第六人。他在接受《The Athletic》訪問時展現了成熟的心態：「很多人只在乎數據，但對我來說，贏球才是最重要的。贏球能幫助大家獲得更好的合約。特別是在第二陣容裡，我能獲得更多球權......我並不介意替補，重點是誰在比賽最後留在場上，或者誰的上場時間更多。」前一場湖人客場以129：118擊敗芝加哥公牛（Chicago Bulls）的比賽中，八村壘以替補身分攻下23分、2籃板與1助攻，成為球隊獲勝的重要功臣。湖人當家球星L.唐西奇（Luka Doncic）在此役同樣表現神勇，全場狂轟46分、11助攻與7籃板。這場比賽也讓他達成一項驚人里程碑：唐西奇成為NBA史上第三位在加盟新球隊的前65場比賽中就攻下2000分的球員，齊名傳奇巨星威爾特·張伯倫（Wilt Chamberlain）與華特·貝拉米（Walt Bellamy）。甫獲選為單週最佳球員的唐西奇，賽後也特別公開力挺八村壘，強調他在球隊中的重要性。「他表現得太棒了，」唐西奇說道，