但聯盟圈內的判讀卻逐漸轉向另一個方向，認為這位全明星長人「至少已被放進討論名單」。其中防守問題是被迫紐約軍團必須改變的關鍵因素。

NBA分析師泰勒．休士頓（Taylor Houston）進一步指出，尼克已將補強目標聚焦在防守型禁區球員，並傳出與達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊進行初步接觸。

紐約尼克在NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限動向再次成為焦點。球團高層多次否認卡爾－安東尼．唐斯（Karl-Anthony Towns）會在季中被交易，知名內線消息人士馬克．史坦（Marc Stein）指出，尼克近期試圖淡化唐斯可能被交易的相關揣測，尤其是在球隊與唐斯本人1月狀態起伏之際。不過，史坦也強調，部分對手球團仍相信，尼克至少私下「摸過市場溫度」，評估唐斯若進入談判桌，能換回什麼等級的資產。尼克目前仍被視為東區具競爭力的爭冠隊伍之一，陣中也已有NBA盃賽冠軍入袋，本季尼克的防守效率多次出現斷層，而唐斯在防守端的影響力，經常被點名為結構性弱點。對於以防守紀律著稱的雖然尼克對外否認會主動兜售唐斯，但若球隊持續找不到禁區防守支柱，管理層勢必得在「維持進攻火力」與「補強防守基石」之間做出取捨。相關討論中，獨行俠的安東尼．戴維斯（Anthony Davis）與灰熊的賈倫．傑克森（Jaren Jackson Jr.）都被視為潛在人選。雖然目前僅停留在評估與試水階段，尚未形成具體框架，但在尼克防守壓力日益放大的情況下，唐斯是否被真正端上談判桌，已不再只是外界空談。