「金曲歌王」趙傳宣布2026年開春重磅喜訊，睽違4年將於5月23日二度登上台北流行音樂中心，舉辦《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站。這場演出是該巡迴的最終收官場，是趙傳出道38年的集大成之作，門票將於2月8日中午12點在KKTIX正式開賣，票價分為NT$3,680至NT$1,880等六種價位，邀請歌迷一同見證這位搖滾傳奇回歸音樂初心的感動時刻。
跑遍全球回歸起點 預告限定歌單寵粉
以「給所有知道我名字的人」為名的世界巡迴演唱會，自2022年起跑遍全亞洲及北美洛杉磯、拉斯維加斯城市，趙傳決定將最後的Ending留在台北。他表示：「我的音樂人生就是從台北出發的，跑巡迴繞了地球一大圈，最後再回到台北，象徵回歸音樂初心。」為了別具意義的收官戰，趙傳預告將獻上「台北限定版歌單」，除了首唱新歌〈歲月也搶不走的東西〉，面對鐵粉敲碗想聽30年前《黑暗的英雄》專輯中的台語歌，他也首度鬆口表示會納入考慮，希望能給歌迷驚喜。
自豪是點歌始祖！五月天也曾秒變迷弟
演唱會最受期待的點歌環節，趙傳打包票絕對會有，更幽默自稱是點歌界始祖。他回憶早在90年代初期就習慣在台上開放歌迷點歌，「只要喊得出來我就敢唱！」這種互動魅力連天團五月天都無法擋，先前在犀利趴同台時，五月天也秒變迷弟瘋狂點歌。
65歲仍是一尾活龍 靠牛排儀式感維持體力
今年六月將滿65歲的趙傳，自嘲是演唱會公務員，行程已滿到年底。為了維持最佳狀態，他建立了一套SOP，利用彩排空檔找當地朋友打籃球、嚴格執行「午餐吃飽、晚餐吃清淡」的飲食控制，讓體重從70公斤降至66公斤以下，整個人更加精實。他也透露，開唱前的獨門儀式感就是「吃一大塊牛排」，把自己當成運動員備戰。
在售票記者會上，趙傳現場演唱經典名曲〈我是一隻小小鳥〉，主辦單位更安排敲鑼儀式，象徵「響徹全台、馬到成功」，期盼門票啟售能拔得頭籌。
《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會台北站售票資訊
時間：2026 年 05 月 23 日 (六) 19:30
地點：台北流行音樂中心表演廳（台北市南港區市民大道八段99號）
售票時間：2026 年 02 月 08 日 (日) 中午 12:00
票價：NT$3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,680 / $2,280 / $1,880（全場座席，一人一票，對號入座）
售票網站：KKTIX
我是廣告 請繼續往下閱讀
以「給所有知道我名字的人」為名的世界巡迴演唱會，自2022年起跑遍全亞洲及北美洛杉磯、拉斯維加斯城市，趙傳決定將最後的Ending留在台北。他表示：「我的音樂人生就是從台北出發的，跑巡迴繞了地球一大圈，最後再回到台北，象徵回歸音樂初心。」為了別具意義的收官戰，趙傳預告將獻上「台北限定版歌單」，除了首唱新歌〈歲月也搶不走的東西〉，面對鐵粉敲碗想聽30年前《黑暗的英雄》專輯中的台語歌，他也首度鬆口表示會納入考慮，希望能給歌迷驚喜。
自豪是點歌始祖！五月天也曾秒變迷弟
演唱會最受期待的點歌環節，趙傳打包票絕對會有，更幽默自稱是點歌界始祖。他回憶早在90年代初期就習慣在台上開放歌迷點歌，「只要喊得出來我就敢唱！」這種互動魅力連天團五月天都無法擋，先前在犀利趴同台時，五月天也秒變迷弟瘋狂點歌。
65歲仍是一尾活龍 靠牛排儀式感維持體力
今年六月將滿65歲的趙傳，自嘲是演唱會公務員，行程已滿到年底。為了維持最佳狀態，他建立了一套SOP，利用彩排空檔找當地朋友打籃球、嚴格執行「午餐吃飽、晚餐吃清淡」的飲食控制，讓體重從70公斤降至66公斤以下，整個人更加精實。他也透露，開唱前的獨門儀式感就是「吃一大塊牛排」，把自己當成運動員備戰。
在售票記者會上，趙傳現場演唱經典名曲〈我是一隻小小鳥〉，主辦單位更安排敲鑼儀式，象徵「響徹全台、馬到成功」，期盼門票啟售能拔得頭籌。
時間：2026 年 05 月 23 日 (六) 19:30
地點：台北流行音樂中心表演廳（台北市南港區市民大道八段99號）
售票時間：2026 年 02 月 08 日 (日) 中午 12:00
票價：NT$3,680 / $3,280 / $2,880 / $2,680 / $2,280 / $1,880（全場座席，一人一票，對號入座）
售票網站：KKTIX