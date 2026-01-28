NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺隊陣中極具個人特色的前鋒索漢（Jeremy Sochan），在聖城的日子恐怕已進入倒數計時。根據知名記者史坦（Marc Stein）的最新報導，馬刺球團已正式授權索漢及其經紀團隊去開始尋求交易到新東家的可能性。曾經被視為建隊核心、甚至被馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）賦予「控球前鋒」重任的第9順位新秀，如今卻在馬刺體系中徹底被邊緣化。
從建隊核心到板凳邊緣 索漢數據跌至生涯新低
現年22歲的索漢，在生涯前兩個賽季是馬刺雷打不動的主力，場均出賽達27分鐘，以全能防守與拚勁著稱。然而，本賽季他在新教練強森（Mitch Johnson）的調度下，上場時間縮水至僅剩13分鐘，場均數據更是慘跌至4.2分、2.7籃板，各項指標皆創下生涯新低。
儘管索漢身體健康，但本季至今僅出戰27場比賽，且多次被DNP。馬刺在去年夏天並未與他達成提前續約協議，這意味著索漢將在明年夏天進入受限制的自由市場，為了爭取下一份優渥合約，尋求離隊已成為雙方的共識。
索漢外線硬傷成致命缺陷
索漢曾被期待成為文班亞馬（Victor Wembanyama）身邊最可靠的防守大鎖與進攻潤滑劑，但他最大的缺點「外線投射」始終未見起色。本季他的三分球命中率僅26%，在講求空間感的現代NBA體系中顯得格格不入。
即便馬刺曾嘗試讓他改打1號位或5號位以掩蓋缺點，但效果都不如預期。與此同時，同梯戰友布蘭漢姆（Malaki Branham）與韋斯利（Blake Wesley）早已被送往巫師換取老將，索漢似乎也將步上後塵。
潛在下家曝光！尼克、太陽正密切關注
關於索漢的去向，許多美媒紛紛作出猜測。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）透露，紐約尼克隊對這位防守悍將極具興趣，並可能送出曾效力過法國隊、與文班亞馬私交甚好的亞布塞萊（Guerschon Yabusele）作為交易籌碼。
此外，急需側翼防守活力的鳳凰城太陽與密爾瓦基公鹿，也被點名是潛在買家。雖然索漢目前的價值處於低點，但他僅22歲的年紀，對爭冠球隊而言仍是不錯的賭注。
消息來源：《ClutchPoints》、史坦（Marc Stein）
