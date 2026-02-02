女星大S（徐熙媛）去年2月2日跟著全家人到日本旅遊期間病逝，享年48歲。今（2）日是她過世1周年的日子，格外令人傷感。徐家人也在金寶山墓園為她設立紀念雕像，由大S老公具俊曄親自設計，將在今日揭幕。據悉，具俊曄特地在雕像前設計了9個排列成S形的蜿蜒台階，是因為他的姓氏具在韓文發音中同數字9，因此才刻意設計成9階，S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛，小巧思藏洋蔥。
大S紀念雕像今揭幕 具俊曄1設計藏洋蔥
大S紀念雕像在上月27日完工，據《壹蘋新聞網》報導，這座雕像就豎立在已故男星高以翔以及被譽為台灣現代攝影第一人的已故攝影大師柯錫杰的中間，今日正式揭幕後，未來將對外開放，讓大S的粉絲們都可以到現場緬懷這名台灣巨星。
除了雕像由具俊曄親自設計外，周邊的台階、座椅也都出自具俊曄的靈感。只見雕像前方的台階蜿蜒如英文字母S，數量則剛好是9階，對應具俊曄姓氏「具」的韓文發音，跟數字9相同。除此之外，雕像正後方也有9面水泥石碑排成的S型矮牆，同樣都是S加上9的元素，象徵他們夫妻倆長長久久、綿延不斷的愛情，非常用心。
回首2025年！大S在春節初五過世震撼演藝圈
時間撥回到1年前的2月，當時正值農曆春節，大S與妹妹小S（徐熙娣）還有S媽等家人一起到日本旅遊；結果她因流感併發肺炎住院，最終搶救不治，享年48歲。消息傳回台灣時，無數影迷與圈內好友還一度以為是假新聞，不敢相信。
小S隨後透過經紀人證實大S的死訊，那句：「感恩這輩子能成為她的姊妹，珊～一路好走！」哭碎了全網的心。大S的一生如同她飾演的「杉菜」一般，堅韌又倔強，她璀璨的生命卻在人生最幸福、最被愛包裹的時刻戛然而止，留下無限唏噓。
家人心痛花1年療傷 小S在金鐘獎終於露臉
過去這1年時間，對徐家人來說是最漫長的修復期。小S在經歷喪姊之痛後，直接向電視台請假超過半年，無法繼續主持節目，心中悲痛難以撫平。一直到去年10月的金鐘獎節目類頒獎典禮，小S才公開露面，與蔡康永共同擔任頒獎人。
當天小S在舞台上穿著大S生前最愛的黑白色系禮服，訴說她對姊姊的思念，讓一旁的蔡康永以及台下的藝人好友們，和電視機前收看轉播觀眾全都哭到不行。大家這時才終於接受了大S離開的事實，既心碎又讓人無可奈何。
大S 10億遺產風波落幕 兒女交給前夫汪小菲照顧
至於外界關注的現實層面紛擾，據悉，大S高達10億台幣的遺產，由配偶具俊曄與S媽還有她的2個寶貝兒女共同繼承。目前大S的小孩已交由前夫汪小菲照顧，搬離台灣、遠離喧囂，S媽與汪小菲之間關於孩子的協議也趨於落幕，不再隔空各說各話，似乎已經透過律師完成協商。
具俊曄繼續留在台灣 天天到墓園報到陪愛妻
據悉，具俊曄在大S走後始終沒離開台灣，幾乎天天都去墓園報到，就為了能和大S相處在同一片天空之下。而他在紀念雕像完成後，預計還是會繼續在台灣生活，幫大S照顧家人。在監督雕像施工的這段時間，具俊曄也都會幫大S準備三餐帶去墓園；還有粉絲到墓園獻花時發現具俊曄抱著平板都在看大S生前演過的戲劇，拿著畫紙則是在描繪大S的身影，思念之情溢於言表。
大S生前默默做善事 捐款百萬給白血病童
而大S生前性格低調，離世後這一年，許多不為人知的善舉才逐漸浮出水面。微博上有一名家長透露，女兒患有白血病，她無力支付醫藥費，私訊許多名人求救後，只有大S回覆她，直接轉給她30萬人民幣（約新台幣133萬）的醫療費，還告訴她不用還沒關係，好好照顧小孩就好；另一名家長也遇到類似狀況，她們都很感謝大S的溫暖捐款，直呼大S簡直是人間天使。
大S一生活得坦蕩 低調、高調都是在做自己
回顧大S美麗的一生，她曾說出金句：「我沒在高調，只是坦然，我沒在低調，只是在過日子」，成了她一生做自己的最佳寫照，從美容大王、敢愛敢恨的杉菜，到最後那個勇敢追求跨國愛情的女子，她用一生詮釋了什麼叫瀟灑。1年過去了，大S雖然離開了螢光幕，但留下的勇氣以及對愛的堅持，依然如同繁星般，溫柔地守護著那些愛她的人。
📌大S生涯小檔案
- 本名：徐熙媛
- 出生：1976年10月6日
- 逝世：2025年2月2日（享年48歲）
- 家中排行：老二（大姊徐熙嫻、妹妹小S徐熙娣）
- 配偶：汪小菲（2010年結婚—2021年離婚）、具俊曄（2022年3月28日登記結婚）
- 代表作：電視劇《流星花園》、《流星花園II》、《戰神》、《泡沫之夏》；電影《保持通話》、《劍雨》、《龍鳳店》；節目《娛樂百分百》、《大小愛吃》。
- 獎項紀錄：以《流星花園》入圍第36屆金鐘獎戲劇節目女主角；以《保持通話》入圍第28屆香港電影金像獎最佳女主角、第52屆亞太影展最佳女主角；美國電影網站《TC Candler》2012年評選世界百大最美臉孔第89名。