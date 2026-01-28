我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人41歲的聯盟「最老」球星詹姆斯（LeBron James），整個1月出戰球隊14場中的13場，包含近期7天5戰，他於最新一期個人節目《Mind the Game》中，也談到如何在高齡41歲情況下，仍保持高水準競技狀態的原因，甚至笑說想榨乾自己，詹姆斯因為坐骨神經問題，開季前14場比賽都缺席，後續復出後至今湖人打了31場，詹姆斯僅缺席3場，近期甚至還越打越來勁，整個1月2個「背靠背」賽事中都出戰，都至少打超過31分鐘，率領湖人在密集賽程中仍能維持一定戰績。「有時候比賽當天早上醒來，我都會覺得自己好像沒有什麼能量，不知道怎麼撐過48分鐘。」詹姆斯分享道，「實際上，本季開始前我受了傷，錯過季前訓練營，也缺席前14場比賽，我一直在觀察身體狀況，看它會給我什麼回應。」詹姆斯隨後補充道，最近打了背靠背，7天內出賽5場，自己也不知道是怎麼做到的，「剛滿41歲沒多久，我本來不知道自己能不能撐過去，但說實話，打完感覺還不錯。我也不知道是怎麼做到的。」詹姆斯最後把其歸功於對籃球這項運動的熱愛，「我現在就是想把剩下的東西盡可能榨乾，不管是檸檬、橘子還是什麼。」詹姆斯笑說，只要自己身體還能繼續再打下去，「那我就會繼續從事這件我熱愛的事。 」