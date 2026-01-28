我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊熊（如圖）有次在節目中談論綠茶婊，結果當事人竟也在現場，讓她相當尷尬。（圖／記者朱永強攝影）

節目《綜藝OK啦》明（29日）晚9點播出「就是要害你之為了通告費他們臉都不要了」， 熊熊分享曾在錄影時被當眾「洗臉」，她提到某次對腳本時聊到前男友與圈內人曖昧，怎料到錄影現場卻被要求爆料這名圈內人的身分。熊熊拒絕後，竟當場被趕出梳化間，錄影時甚至不斷遭言語羞辱，讓她一錄完就因胃痙攣送醫。熊熊提到，某次錄影對腳本時聊到為什麼想出道？她說因為當時的男友跟圈內人曖昧，並表示「因為對方可以幫他」，因此才想進演藝圈看看，為什麼這些人可以幫他？怎料，到了錄影現場，熊熊卻突然被要求爆料對方身分：「梳化時，他們說『等一下妳可以講圈內人是誰嗎』？」熊熊當下拒絕，沒想到節目組竟回：「那妳起來，不要梳化了。」讓她頂著一頭亂髮錄影，過程中甚至不斷被攻擊，譬如主持人會問某個來賓：「像熊熊靠身材出道，你兒子找這種女友你願意嗎？」來賓也直接回答不會吧，讓熊熊感到不舒服，透露一錄完就直接去醫院，因為胃痙攣。熊熊在錄影時碰過的尷尬狀況還不只一次，有次主題是要講綠茶婊，她講的故事本人也是來賓，「她知道我在講她，但沒辦法，我只能硬著頭皮講，超級尷尬，而且她現在還在線上」。