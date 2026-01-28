我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S沒有出席陳漢典（左）與Lulu（右）的婚禮，但獻上超厚紅包祝賀。（圖／記者林柏年攝影）

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前在台北文華東方酒店舉辦婚宴，現場席開70桌，許多演藝圈大咖都到場獻上祝福。雖然與陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S（徐熙娣）沒有到場，但她還是送上16000塊的紅包，但不料在日前受訪時，小S透露紅包金額，竟被調侃說給太少，她也直接表示自己很久沒工作要養小孩，並直呼自己在節目上只是跟人家假裝好，火速引發大量網友共鳴，認為這就是大人的世界。小S日前受訪時表示不會出席陳漢典與Lulu的婚禮，但會給16000禮金祝賀，不料卻被調侃給太少，她也直接表示自己很久沒工作，之後還神捕刀：「我跟他交情還好啊，你也知道，我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，但康永哥是真的好」。而小S這段話也引發大批網友共鳴，認為這就是大人世界真實的樣子，會一起上班、吃午餐、社群互動，但其實私下交情並沒有很深，「這不就是我們很多人的人生嗎」、「大人世界最真實的樣子」。但也有部分網友認為，小S這樣說是維持常常各種嫌棄陳漢典的人設，「我覺得是開玩笑，但即便是事實，也沒什麼」、「看起來像是在維持人設」。陳漢典在婚禮過後，於IG曬出小S給的紅包袋，厚度不薄，袋上還親筆寫下6點婚姻維持秘訣，「跟老婆說話要溫柔、家事自己扛起來做、錢各自管好、每週至少行房四次、每天都要稱讚老婆、老婆生氣就表演小狗拉屎又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐至少15年」。看到小S以過來人的角度給出滿滿叮嚀與祝福，陳漢典也在IG回應：「謝謝S姐的照顧，這個紅包真是滿滿滿滿的祝福，真的很有妳的風格，愛你喔！」證明兩人的好感情，再度引發話題。