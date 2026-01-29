威力彩頭獎今（29）晚飆破 7.7 億元，這是一場決定命運的「財富閃電戰」！知名命理專家艾菲爾老師警告，未來 30 天宇宙能量劇烈震盪，財富秩序將瞬間洗牌。特別是「4 個生肖」正處於財氣巔峰的暴風眼，屬蛇者若敢於風險博弈有望資產翻倍，屬鼠者則要抓準閃電缺口，一出手就致富！
財富閃電戰爆發！艾菲爾：未來30天非賺即破
邁入 2026 丙午馬年首月，全球資金市場正處於「高頻爆發」的巔峰。艾菲爾老師指出，火冥合相的能量正照亮深藏的財富機會，但也暴露了財務陷阱。這是一個考驗決斷力的時刻，對於以下四個生肖而言，未來 30 天的資產水位將迎來海嘯級的變動。
屬蛇「豪賭翻倍」、屬鼠「快閃取金」財運最旺
針對威力彩 7.7 億大獎，艾菲爾老師點名這4個生肖最具備「爆賺」磁場：
• 生肖蛇【豪賭局中，風險博弈】： 正處於財富「颱風眼」，內心野心被火冥合相點燃，對高報酬項目渴望強烈。這是一場「向天借膽」的旅程，若能發揮冷靜分析力，今晚將是資產翻倍的轉捩點。
• 生肖鼠【閃電奇襲，短線取金】： 財庫如心電圖劇烈起伏，受天王星影響，會在平凡瞬間捕捉到爆發前兆。這不是長線布局，而是「短線奇襲」，抓準那幾小時的「視窗期」出手，能賺到過去一年的盈餘。
• 生肖馬【財氣奔騰，大進大出】： 正值本命年開端，偏財運勢如破竹，現金流瞬間豐沛。但要注意「過路財神」體質，賺得快花得更狠，學會節制消費衝動，才能讓紅馬年的開門紅真正留在口袋。
• 生肖豬【守如泰山，避開深淵】： 周遭充滿誘人實則致命的陷阱，此時「不虧就是大賺」。請聽從內心的不安感，拒絕投機行為，專注優化現有資產，成為風暴過後少數毫髮無傷的勝利者。
穿上開運色再衝！1/29 幸運方位指引
艾菲爾老師建議，屬蛇與屬鼠的朋友今日財氣最集中，前往彩券行前可穿戴代表「能量爆發」的亮色系衣物。此外，今日若在生活中發現「閃電式」的靈感號碼，不妨果斷跟進，這股能量正是劃破財富暗夜的關鍵雷電。
運勢旺翻還不夠，中獎攻略看這裡！
內行人才懂的買法！ 曾有人靠這組合抱走 27 億，小資 800 元包牌電選最吸金
我有億萬富翁相嗎？ 台彩認證 2025 年 17 億得主特徵，快對照「大耳垂、蒜頭鼻」
資料來源：艾菲爾老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾，請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
