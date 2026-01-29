我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊在休賽季對牛棚補強的消極態度，令不少球員與球迷感到困惑。然而，一份最新的權威數據排名可能揭示了洋基球團隱藏的「秘密計畫」。根據《Baseball America》針對百大新秀投手的 Stuff+（球質評分）更新，洋基22歲新秀卡洛斯·拉格朗日（Carlos Lagrange）高居全聯盟第一，這預示著他可能成為洋基解決牛棚困境的終極武器。洋基隊2025年的牛棚防禦率為4.37，僅排在全聯盟第23位。在失去明星救援威廉斯（Devin Williams）與維佛（Luke Weaver）後，目前僅補進了Rule 5選秀的溫奎斯特（Cade Winquest）以及轉任中繼的布萊克本（Paul Blackburn），兩人的過往數據均難以讓球迷安心。目前洋基似乎將希望寄託在內部成長，期望杜瓦爾（Camilo Doval）與博德（Jake Bird）能找回穩定性。但真正的關鍵，或許在於是否將體系內最強的火球天賦拉格朗日直接投入牛棚。拉格朗日的身材高大（6呎7吋、248磅），擁有令人恐懼的投球威懾力。他的Stuff+ 評分高達121，大幅領先其他頂尖新秀。拉格朗日最快球速可達102英里，並搭配致命的變速球與橫掃滑球。另外他的三振率相當亮眼，去年在2A小聯盟繳出高達33.4%的三振率。不過其目前最大的問題在於控球，2A時期的保送率達14.9%，這也是阻礙他成為先發投手的最大障礙。分析指出，拉格朗日的發展路徑與洋基昔日傳奇救援戴林·比坦瑟斯（Dellin Betances）驚人地相似。比坦瑟斯當初也因控球問題從先發轉向牛棚，最終憑藉著高過頭頂的火球與曲球，成為洋基史上的頂級守護神。拉格朗日甚至具備比當年比坦瑟斯更優異的條件：除了球速更快，他還擁有一顆能有效剋制左打的變速球。如果洋基決定縮短他的養成期，直接在2026年球季將他拉上大聯盟支援牛棚，他極具侵略性的投球風格，有望瞬間將洋基滿是疑問的防線，提升為聯盟頂尖的奪冠戰力。