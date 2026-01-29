我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今（29）日客場挑戰克里夫蘭騎士，同時也是詹姆斯本季最後一次來訪克里夫蘭。現場不僅播放了長達兩分鐘的致敬影片讓詹姆斯淚灑球場，場邊球迷也起立，雷鳴般的掌聲與歡呼聲持續了將近兩分鐘。此外賽前更爆出騎士隊對詹姆斯的「鳳還巢」持開放態度，引發全美籃壇熱議。比賽首節暫停期間，騎士隊官方在大螢幕播放了精心剪輯的影片，回顧詹姆斯從天才高中生，到2007年東區決賽連得25分、2016年率隊逆轉奪冠的輝煌歲月。詹姆斯坐在板凳席上觀看時情緒激動，數度眼眶泛淚，還拿起場邊的衛生紙擦起眼淚，全場觀眾更是起立鼓掌長達兩分鐘。騎士球團在細節上也下足功夫，特別在客隊休息室門口掛上兩張「歡迎回家」的海報，主角分別是詹姆斯與他的兒子布朗尼（Bronny James），展現出最高的敬意。隨著詹姆斯退休謠言四起，許多美媒都曾指出騎士隊對於詹姆斯生涯第三度披上騎士戰袍持「歡迎且開放」的態度。湖人隨隊記者Dave McMenamin透露，騎士目前薪資已超過第二土豪線，交易獲得詹姆斯的難度極高，但如果詹姆斯今夏選擇成為自由球員，再度重返克里夫蘭的方案就變得很有可行性。McMenamin分析，這取決於詹姆斯的意願與家庭因素，畢竟他的妻子薩瓦娜與子女目前重心皆在洛杉磯與亞利桑那。對於詹姆斯可能回歸的流言，騎士現任頭號球星米切爾（Donovan Mitchell）被問及是否願意與詹姆斯並肩作戰時，露出了神祕的微笑。米切爾表示：「這不是我能決定的，我現在專注於更衣室裡的隊友們，我對現有陣容感到興奮，其他事情自然會順其發展。」值得一提的是，或許是受情緒波動影響，詹姆斯上半場打得相對低調，僅繳出6分、4助攻。半場結束時，騎士隊以57：55暫時領先湖人。