經典第三代韓團EXO近期回歸，還確定7月18日要在高雄巨蛋開演唱會，Suho、燦烈、D.O.（都敬秀）、Kai、Sehun、世勳作客《할명수》宣傳，聊到去年（2025）12月底金宇彬跟申敏兒的婚禮，主持人朴明洙好奇D.O.紅包禮金給多少，他後來解答是100萬韓元（約台幣2萬4000元）左右，讓眾人驚呼。
EXO成員扮成上班族作客節目《할명수》宣傳，誓言打造追蹤趨勢資料庫公司，喊話：「不只要創造潮流，關鍵字是追逐潮流！」成員一一自我介紹，D.O.被虧名字很像訂金，他就順勢介紹：「大家好我是Deposit.」朴明洙就記仇問他為何前2次吃烤肉都不付錢，D.O.就回：「很好吃！再次感謝你！」
後來D.O.就問能不能吃別人的餃子，再被朴明洙開玩笑調侃：「你真的很喜歡別人的東西，訂金是不是都用到金宇彬的婚禮？」其他成員飯吃到一半笑出來，停下夾筷子的動作說「我也很好奇」，D.O.回答不出來，後來說研究了一下，大概包了100萬韓元左右，而他原本打算唱祝歌，選曲為《爆米花》，還從「訂金」轉回D.O.身分清唱歌詞「就像那天一樣，一看到那天，就會變得很幸福～」
D.O.、金宇彬感情超好 為了他MMA婚禮現場來回趕車4小時
D.O.、李光洙、金宇彬是出了名的好兄弟，2人都是他跟申敏兒12月20日的婚禮受邀賓客，原定李光洙擔任司儀、D.O.唱祝歌，卻撞期EXO出席MMA頒獎典禮，D.O.後來受訪透露很可惜，到時候會以EXO的工作為優先，他說：「原本和金宇彬約好要唱祝歌，我也認為我本來就該唱，只是行程撞期無可奈何，工作與婚禮都很重要，但若一定要排序，團體仍是優先。」
沒想到婚禮當天，D.O.走完MMA星光大道之後，立刻火速奔到兄弟婚禮現場，停留不到1小時，再迅速趕回頒獎典禮，來回總計4小時車程，趕到MMA後EXO立刻壓軸登台表演，一點都感受不到他的疲憊，台上敬業大動作熱舞、飆高音真實力演唱，讓粉絲驚嘆：「這兄弟情真的很感人！」、「D.O.真的好強」。
