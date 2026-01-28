我是廣告 請繼續往下閱讀

▲EXO宣布7月18日高雄開唱。（圖／理想國）

韓國天團EXO宣布展開全新世界巡演《EXO PLANET #6 EXO’rizon》，其中台灣站確定落腳高雄，演唱會將於2026年7月18日在高雄巨蛋（Kaohsiung Arena）盛大舉行，消息一出，引爆全台EXO-L（粉絲名）期待，至於中國籍成員張藝興是否會參加，也成為了大家的關注重點。《EXO PLANET #6 EXO’rizon》是 EXO睽違三年再次舉辦的大型巡演，主視覺以「遼闊地景與地平線」為核心概念，象徵團體跨越時間與舞台界線，開啟全新篇章，本次巡演規模龐大，橫跨亞洲13個城市，展現EXO依舊驚人的號召力。而台灣場也定在今年夏天，將在7月18日來到高雄巨蛋開唱。巡演將自4月起從首爾開跑，接續前往名古屋、大阪、東京、胡志明市、曼谷、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、新加坡，以及澳門、香港等地，高雄場則是亞洲巡迴最後幾個場次，讓台灣粉絲已經期待萬分，至於中國籍成員張藝興是否會參與本次巡迴計畫，應該要等到演唱會開跑後才能夠得知。稍早主辦單位Live Nation Taiwan（理想國）透過官方社群預告高雄場演出資訊，不過目前售票日期、票價與座位圖皆尚未公布，主辦方表示，後續購票細節將會陸續公開，呼籲粉絲密切鎖定官方 Facebook 與網站，以掌握第一手消息，避免錯過搶票時機。