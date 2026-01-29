我是廣告 請繼續往下閱讀

高中時期有「東泰字母哥」之稱的HBL球星歐士綸，高三畢業上大一前的暑假為賺取外快，出借帳戶給假投資詐騙集團，協助隱匿4名被害人損失的100萬元，台北地檢署今日偵結起訴。19歲的歐士綸身高195公分打中鋒，是台灣與奈及利亞混血球員，他就讀於東泰高中時，因外型酷似NBA巨星Giannis Antetokounmpo被稱為「東泰字母哥」，現在唸國立體育大學二年級，尚未成為固定先發球員，上個月他才因為繳出得分籃板雙十的表現，被譽為板凳暴徒，如今再上新聞卻是因為淪為詐團共犯。檢方查出，暱稱為「AMIS人資專員」的詐團成員在2024年9月26日指示歐士綸申請虛擬貨幣交易平台的帳號密碼，綁定歐士綸名下的銀行帳戶，他設定好詐團所使用的約定帳戶後，再把所有帳號密碼交給詐團操作。詐團利用假投資的幌子，透過臉書和Line誘騙4名被害人上當，在2024年10月25日分別匯款50萬、20萬、20萬、10萬到歐士綸的戶頭，一發現進帳立刻轉匯到虛擬貨幣交易所的虛擬帳號購買乙太幣，藉此製造金流斷點。受害者報案追查，檢警凍結歐士綸名下的帳戶，並在歐士綸同意下，將扣案乙太幣拍賣，在去年（2025）11月以134萬元拍定，發還給被害人之後，餘額部分將宣告沒收。起訴書指出，歐士綸涉犯《刑法》的詐欺取財以及《洗錢防制法》的幫助洗錢罪，建請法院從重以洗錢罪處斷。檢察官認為歐士綸年紀輕，原本有穩定的就學和家庭環境，卻因為貪圖「AMIS人資專員」答應給他的入職金而不慎觸法，在本案屬於幫助犯的角色，也請法官考慮是否讓歐士綸減刑。