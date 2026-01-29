改編自鄧惠文醫師同名著作的人氣舞台劇《婚內失戀》，自2022年首演以來場場完售，即將在2026年4月於水源劇場迎來最終「封箱演出」。這次除了經典劇場老班底，更加碼「星光演員場」，找來柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵等人同台飆戲。其中最受矚目的，莫過於剛升格人夫的李玉璽將與新生代女神項婕如搭檔，演繹婚齡5年的年輕夫妻，在舞台上赤裸呈現婚姻裡的愛與磨損。李玉璽也表示，本來只是演出的劇本，但現在他結婚了，看待劇本的方式，變成像在讀婚姻教科書。
從看戲人變劇中人 李玉璽把劇本當婚姻教科書
《婚內失戀》以三對不同婚齡的夫妻，殘酷剖析從熱戀到相看兩相厭的過程。對於二度出演，李玉璽坦言心境已是天壤之別。以前覺得劇中爭吵離自己很遙遠，現在升格人夫，才驚覺這根本是婚姻實戰教材。他笑稱，這次演出讓他與角色的距離瞬間歸零，在排練時不僅是演戲，更像是在進行未來排雷，觀察哪些微小的互動會累積成15年、30年後的冷漠，並在現實生活中超前部署、即刻修正。
現實生活超甜！與許允樂靠掃雷維持熱度
談起現實中的婚姻生活，李玉璽忍不住放閃。他表示和太太許允樂的相處模式相當互補，誰有空誰就打掃、互相等待回家，享受那份家裡有人等我的踏實感。他坦言，因為許允樂是第二次步入婚姻，兩人對這段關係都格外謹慎。婚前不僅一起上輔導課，更把金錢觀、底線、信仰敏感話題全部攤開來談，絕不把問題留到婚後。李玉璽認為，《婚內失戀》就像兩人的溝通媒介，讓他們更有意識地經營關係，「我們不信『王子公主從此幸福快樂』這套，清楚彼此的地雷在哪，才能走得長久。」
神之鄉CP再續前緣！項婕如私下反差萌驚呆李玉璽
這次的舞台上牽手的對象換成項婕如，是兩人繼《神之鄉》後睽違六、七年再度合體演CP。原本李玉璽還擔心自己太像屁孩、太過動，會讓氣質文青的項婕如接不住招，沒想到排練後發現對方根本是「隱藏版瘋子」，李玉璽笑說：「原本以為會像媽媽帶小孩，結果她比我更瘋，這種火花太棒了。」兩人將在劇本基礎上，重新定義屬於「小志與小柔」的獨特互動，要在觀眾面前展現既甜蜜又令人窒息的真實婚姻。
首次加入的項婕如則形容，這部戲讓她看見婚姻中「累了」的無奈。她最怕的一句台詞是「你怎麼這麼安靜？」，那種發現兩人間已無話可說的瞬間，比大吵一架更讓人心痛。她透過觀察身邊已婚女性的嘆氣與停頓，將那種「算了」的質地融入角色，要讓觀眾看見角色在疲憊中仍努力撐著的模樣。《婚內失戀》將於2026年4月10日至4月26日在水源劇場進行最後加演，購票詳情請洽OPENTIX售票系統，早鳥優惠88折熱賣中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《婚內失戀》以三對不同婚齡的夫妻，殘酷剖析從熱戀到相看兩相厭的過程。對於二度出演，李玉璽坦言心境已是天壤之別。以前覺得劇中爭吵離自己很遙遠，現在升格人夫，才驚覺這根本是婚姻實戰教材。他笑稱，這次演出讓他與角色的距離瞬間歸零，在排練時不僅是演戲，更像是在進行未來排雷，觀察哪些微小的互動會累積成15年、30年後的冷漠，並在現實生活中超前部署、即刻修正。
現實生活超甜！與許允樂靠掃雷維持熱度
談起現實中的婚姻生活，李玉璽忍不住放閃。他表示和太太許允樂的相處模式相當互補，誰有空誰就打掃、互相等待回家，享受那份家裡有人等我的踏實感。他坦言，因為許允樂是第二次步入婚姻，兩人對這段關係都格外謹慎。婚前不僅一起上輔導課，更把金錢觀、底線、信仰敏感話題全部攤開來談，絕不把問題留到婚後。李玉璽認為，《婚內失戀》就像兩人的溝通媒介，讓他們更有意識地經營關係，「我們不信『王子公主從此幸福快樂』這套，清楚彼此的地雷在哪，才能走得長久。」
神之鄉CP再續前緣！項婕如私下反差萌驚呆李玉璽
這次的舞台上牽手的對象換成項婕如，是兩人繼《神之鄉》後睽違六、七年再度合體演CP。原本李玉璽還擔心自己太像屁孩、太過動，會讓氣質文青的項婕如接不住招，沒想到排練後發現對方根本是「隱藏版瘋子」，李玉璽笑說：「原本以為會像媽媽帶小孩，結果她比我更瘋，這種火花太棒了。」兩人將在劇本基礎上，重新定義屬於「小志與小柔」的獨特互動，要在觀眾面前展現既甜蜜又令人窒息的真實婚姻。
首次加入的項婕如則形容，這部戲讓她看見婚姻中「累了」的無奈。她最怕的一句台詞是「你怎麼這麼安靜？」，那種發現兩人間已無話可說的瞬間，比大吵一架更讓人心痛。她透過觀察身邊已婚女性的嘆氣與停頓，將那種「算了」的質地融入角色，要讓觀眾看見角色在疲憊中仍努力撐著的模樣。《婚內失戀》將於2026年4月10日至4月26日在水源劇場進行最後加演，購票詳情請洽OPENTIX售票系統，早鳥優惠88折熱賣中。