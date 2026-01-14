我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李玉璽與許允樂婚後出席香氛活動。（圖／記者李欣容攝）

李玉璽和許允樂（小樂）日前登記結婚，今（14）日他出席香氛活動，也被問到許多婚後私生活、生子計畫等。由於是香氛的活動，所以現場媒體也順勢問他夫妻倆上床的味道，尺度大開的問題讓他呆住一下後，馬上機智回「洗完澡的味道」，幽默反應讓全場笑翻。李玉璽在與許允樂登記結婚後，今日出席香氛活動，被問到許多與妻子的婚後生活。其中，現場媒體還問到夫妻倆上床的味道。李玉璽雖然被大尺度問題愣住一下，但隨即幽默回「洗完澡的味道」，讓現場都笑翻。除此之外，李玉璽也坦承婚後和許允樂努力拚生子，計畫想先生2個之後再辦婚禮，「小孩當自己的花童滿酷的！」由於今天是香氛活動，李玉璽也被問到是否有用香氛助興，他坦承：「我們都滿喜歡點蠟燭，出國或是逛街看到蠟燭都會買一下，家裡的味道就交給她」，更害羞透露，老婆不需要特別使用香氛，就會讓他想撲上去，「對老婆一定是這樣的吧！」不過李玉璽與許允樂宣布結婚後，曾傳出媽媽不滿兒媳婦年紀偏大，對此，李玉璽也喊冤，「她們相處非常好，之前那新聞不知道怎麼來的，小樂比較替媽媽打抱不平，覺得媽媽對她非常好，怎麼會傳這種話」。而即將迎來農曆新年，李玉璽也說媽媽很興奮，因為今年多了媳婦，年菜全包，小樂不需要動手，看的出來媽媽非常疼媳婦。李玉璽與許允樂在去年因合作舞台劇《婚內失戀》擦出愛火後大方認愛，並在同年底就宣布登記結婚的喜訊。許允樂感性發文：「我曾經在一個離希望很遠的地方，遇到什麼天大的事，口頭禪都是不會痛、沒事，直到他溫柔的告訴我『痛沒關係、不要沒事』」。李玉璽也對許允樂說：「我們一起生活，我想跟妳結婚」。許允樂一口答應，自嘲搞不好這次有機會一起到老。