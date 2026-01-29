我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典曬出小S給他的10萬大紅包。（圖／陳漢典IG@originalpoping）

▲小S之前曾分享過自己做的食譜筆記，字跡超好看。（圖／小S 徐熙娣臉書）

▲小S（右）私下和陳漢典（左）感情很好。（圖／陳漢典臉書）

陳漢典、Lulu日前在文華東方酒店舉行婚禮，陳漢典的演藝圈貴人小S雖未到場，但有送上10萬元大紅包和滿滿的祝福語，怎料紅包袋上的內容曝光後，竟有網友嫌棄小S字寫得很醜、不好看。粉絲們見狀紛紛看不下去，幫小S說話：「我覺得字寫得不錯啊？而且內容真摯」、「這告訴我們，無論怎麼做都會有人不喜歡你」。陳漢典昨日公開小S送給他的紅包，只見紅包袋上寫著滿滿對他婚姻的祝福，還提醒陳漢典要多做家事，不要惹老婆生氣，如果老婆真的生氣了，「就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，幽默發言讓網友看了全笑翻。陳漢典隨後也透過經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，小S包的金額是10萬，讓粉絲驚呼難怪紅包袋看起來相當有厚度。而小S手寫的紅包袋內容曝光後也引發網友討論，怎料卻有酸民嫌棄小S字寫太醜、把紅包袋寫成這樣不好看等等。這讓小S的粉絲看不下去，紛紛跳出來幫她說話，「我覺得字寫得不錯啊？而且內容真摯」、「這告訴我們，無論怎麼做都會有人不喜歡你」、「小S字還行啊，端正可辨，畢竟現代人已極少手寫『短文』以上的字」、「這個字體說不定是助理還經紀人寫的」。其實小S的字跡非常好看，過去她就曾在社群分享自己手寫的食譜筆記，可以看到她寫的字非常整齊，遇到不會寫或是筆劃太複雜的字，小S還會用注音代替，讓粉絲直呼超可愛，果然是小S會做的事。