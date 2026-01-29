韓國混聲組合Acoustic Collabo女主唱牟秀珍（Mo Su-jin）驚傳驟逝消息，得年27歲。經紀公司Panic Button於28日發出聲明證實噩耗，表示家屬目前悲痛萬分，並強調遵照遺屬意願，將不公開確切死因，盼外界給予諒解與空間。
經紀公司證實牟秀珍死訊 家屬希望不公開死因
經紀公司在聲明中指出，為了尊重家屬，所有的葬禮程序皆採非公開形式進行，僅由家人、親戚及熟識的友人出席，低調送別故人。公司也特別呼籲：「為了讓故人的最後一程能夠平靜安詳，請大家靜靜地給予哀悼。」據《朝鮮日報》報導，告別式已於28日上午10點30分在南楊州Eden追悼公園嚴肅舉行。
才剛打贏經紀合約官司！主唱牟秀珍驟逝令粉絲不捨
1999年出生的牟秀珍，過去曾經歷偶像練習生時期，累積了扎實的演唱實力。她於2020年正式加入Acoustic Collabo，成為該組合的第三期主唱，並展開活躍的音樂活動。在她短暫的音樂生涯中，曾隨團發行〈現在送你走〉、〈思念的我，被思念的你〉及〈分手吧〉多首抒情歌曲，以深情的歌聲療癒樂迷。
據了解，Acoustic Collabo團體在2022年和前經紀公司有合約糾紛，2025年Acoustic Collabo勝訴，經紀公司也轉為Panic Button，現在主唱牟秀珍英年早逝，令粉絲與大眾不勝唏噓。
經紀公司Panic Button全文：
어쿠스틱 콜라보의 보컬리스트로 활동하던 모수진님 별세 관련 소속사의 공식 입장을 안내드립니다.
너무나 슬프고 안타까운 소식을 전해드리게 되어 죄송합니다.
어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진님께서 지난 25일 우리 곁을 떠났습니다.
갑작스러운 비보에 유가족 분들은 깊은 슬픔에 빠져 있습니다. 유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 하였으니 너른 양해 부탁드립니다. 또한 근거 없는 추측이나 루머 유포는 삼가 주시기를 정중히 부탁드립니다.
모든 장례 절차는 유가족 뜻에 따라 가족, 친지 및 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행될 예정입니다. 고인의 마지막 가는 길이 평온하도록 모두가 조용히 애도해 주시기를 바랍니다.
삼가 고인의 명복을 빕니다.
以下是關於以 Acoustic Collabo 主唱身分活動的牟秀珍（Mo Su-jin）離世一事，所屬經紀公司的官方立場說明。
很抱歉必須傳達如此悲傷且令人惋惜的消息。 Acoustic Collabo 的主唱牟秀珍小姐已於本月25日離開了我們身邊。
面對突如其來的噩耗，遺屬們正陷入深深的悲痛之中。遵照遺屬的意願，包含故人死因在內的詳細內容將不予公開，敬請各位給予寬宏的諒解。此外，鄭重請求大家避免散布毫無根據的推測或流言。
所有的葬禮程序將遵照遺屬意願，僅由家人、親戚及熟識的友人參加，預計將低調且非公開地進行。為了讓故人的最後一程能夠平靜安詳，希望大家能靜靜地給予哀悼。
謹祈求故人冥福。
資料來源：Panic Button IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
經紀公司在聲明中指出，為了尊重家屬，所有的葬禮程序皆採非公開形式進行，僅由家人、親戚及熟識的友人出席，低調送別故人。公司也特別呼籲：「為了讓故人的最後一程能夠平靜安詳，請大家靜靜地給予哀悼。」據《朝鮮日報》報導，告別式已於28日上午10點30分在南楊州Eden追悼公園嚴肅舉行。
才剛打贏經紀合約官司！主唱牟秀珍驟逝令粉絲不捨
1999年出生的牟秀珍，過去曾經歷偶像練習生時期，累積了扎實的演唱實力。她於2020年正式加入Acoustic Collabo，成為該組合的第三期主唱，並展開活躍的音樂活動。在她短暫的音樂生涯中，曾隨團發行〈現在送你走〉、〈思念的我，被思念的你〉及〈分手吧〉多首抒情歌曲，以深情的歌聲療癒樂迷。
據了解，Acoustic Collabo團體在2022年和前經紀公司有合約糾紛，2025年Acoustic Collabo勝訴，經紀公司也轉為Panic Button，現在主唱牟秀珍英年早逝，令粉絲與大眾不勝唏噓。
經紀公司Panic Button全文：
어쿠스틱 콜라보의 보컬리스트로 활동하던 모수진님 별세 관련 소속사의 공식 입장을 안내드립니다.
너무나 슬프고 안타까운 소식을 전해드리게 되어 죄송합니다.
어쿠스틱 콜라보 보컬 모수진님께서 지난 25일 우리 곁을 떠났습니다.
갑작스러운 비보에 유가족 분들은 깊은 슬픔에 빠져 있습니다. 유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 하였으니 너른 양해 부탁드립니다. 또한 근거 없는 추측이나 루머 유포는 삼가 주시기를 정중히 부탁드립니다.
모든 장례 절차는 유가족 뜻에 따라 가족, 친지 및 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행될 예정입니다. 고인의 마지막 가는 길이 평온하도록 모두가 조용히 애도해 주시기를 바랍니다.
삼가 고인의 명복을 빕니다.
以下是關於以 Acoustic Collabo 主唱身分活動的牟秀珍（Mo Su-jin）離世一事，所屬經紀公司的官方立場說明。
很抱歉必須傳達如此悲傷且令人惋惜的消息。 Acoustic Collabo 的主唱牟秀珍小姐已於本月25日離開了我們身邊。
面對突如其來的噩耗，遺屬們正陷入深深的悲痛之中。遵照遺屬的意願，包含故人死因在內的詳細內容將不予公開，敬請各位給予寬宏的諒解。此外，鄭重請求大家避免散布毫無根據的推測或流言。
所有的葬禮程序將遵照遺屬意願，僅由家人、親戚及熟識的友人參加，預計將低調且非公開地進行。為了讓故人的最後一程能夠平靜安詳，希望大家能靜靜地給予哀悼。
謹祈求故人冥福。
資料來源：Panic Button IG