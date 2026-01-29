近日韓國啦啦隊女神驚爆來台危機，韓職球隊韓華鷹、三星獅、樂天巨人以及KT巫師布達禁止旗下成員兩地應援，引發球迷慌張。備受人氣的李珠珢、李雅英、南珉貞、李晧禎同樣兩地奔波，以上雖不隸屬上述球團，仍掀起粉絲隱憂，對此富邦育樂向《NOWNEWS今日新聞》表示，「由於球員與啦啦隊的行程安排涉及內部作業規範，這部分不便針對個別人選透露具體細節，不過基本上不受影響，感謝關心。」
李珠珢台韓2地發展受阻？富邦51字回應：不受影響
憑藉「三振舞」在台灣爆紅的李珠珢，加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後，人氣更上一層樓。去年4月韓國職棒LG雙子宣布李珠珢加入旗下啦啦隊，同時在台、韓兩地發展，過去受訪曾透露：「身體和精神上都很累，韓國和台灣的應援文化差異大，要背2支球隊的口號跟舞步，有時候真的覺得頭快炸了。」
台、韓兩地發展的啦啦隊不在少數，李珠珢、李雅英、南珉貞及李晧禎都包含其中，如今韓職方面大動作下達禁令，外界十分關切等人未來來台動向，對此，富邦育樂向《NOWNEWS今日新聞》表示，「由於球員與啦啦隊的行程安排涉及內部作業規範，這部分不便針對個別人選透露具體細節，不過基本上不受影響，感謝關心。」
特別的是，李珠珢上月才被爆在台工作歸零，原定簽名會無故取消，聖誕活動、跨年及尾牙都沒有，冷凍傳言沸沸揚揚，當時富邦育樂表示，12月沒有公開活動是配合原定工作，同時讓李珠珢好好休息，對於新球季續約問題，沒有多做回應。如今韓方禁令雖未波及至李珠珢，不過往後動向恐仍是搖擺未卜。
