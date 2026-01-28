女神李多慧來台後，近幾年陸續有不少韓籍啦啦隊也到台灣發展，像是李珠珢、李雅英、安芝儇、廉世彬等等。不過，今（28）日卻傳出有4支韓職球隊禁止旗下女孩台韓兩邊跳，包括韓華鷹、三星獅、樂天巨人以及KT巫師皆達成共識，消息讓粉絲們擔心，目前效力於PLG洋基工程啦啦隊的睦那京、朴淡備等女孩未來發展是否受到影響？對此，經紀人今日稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，強調與韓國球團密切配合，所以不存在發展受阻的問題。

▲韓國知名啦啦隊女孩睦那京（如圖）來台後人氣持續攀升。（圖／CHEER UP提供）
傳韓職禁台韓兩邊跳　睦那京、朴淡備未來動向曝光

樂天巨人隊長睦那京、隊員朴淡備、崔洪邏，同時效力於PLG洋基工程啦啦隊，近來傳出韓職球隊禁止旗下女孩兩邊跳，稍早經紀人回應，台灣經紀公司與韓國球隊密切配合，女孩們在台灣的行程、合作內容球隊都知情，因此不會有遭禁止的疑慮。

朴淡備公司、球團達共識　來台發展未受阻撓

經紀人表示，公司與韓方已有充分的認識、達成合作協議，讓女孩們能夠順利在台灣發展，基本上是不存在未來發展受阻的問題。認為會被禁止在台灣應援的，可能是隊員與經紀公司簽的是個人合約，且未如實回報給球隊，那就會產生問題。

朴淡備是誰？超強舞台魅力引關注

職籃洋基工程啦啦隊洋基女孩去年12月重磅宣布，補進韓籍應援新成員朴淡備（박담비），她不僅曾效力KBO樂天巨人，也同時活躍於韓國男子、女子職籃應援圈。朴淡備擁有豐富的韓國職業賽事應援經驗，舞蹈節奏精準、舞台表現穩定，能在高張力應援氛圍中帶動全場情緒，是兼具專業度與親和力的實力型成員。

▲朴淡備（如圖）去年初跟著樂天巨人球團及啦啦隊，登上臺北大巨蛋應援舞台。（圖／翻攝自朴淡備IG）
而朴淡備加入後，與被譽為「啦啦隊界新生代女帝」的睦那京、崔洪邏、李素敏，打造全新的「四皇時代」，不僅補齊團隊整體戰力，也讓四位核心成員在風格、舞感與舞台層次上形成清楚分工，有著更具辨識度的應援結構，陣容相當吸睛。

