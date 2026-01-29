我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）匹茲堡海盜隊台灣投手陳柏毓昨（28）日加入中華隊第一階段集訓，備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），受訪時談到印象最深刻的國際賽，陳柏毓直言是2013年的「台日大戰」，「我是看完那場比賽後，才決定認真打棒球，因為太帥了。」陳柏毓說，王建民是當時的英雄，「現在來這裡教我們怎麼當英雄，滿特別的。」陳柏毓笑說，自己比較晚報到，怕沒有辦法那麼快融入，因此第一天參與集訓很緊張，團隊氣氛很好。陳柏毓也透露，參加集訓前，就收到不少隊友的訊息，「像是（吳）念庭、（鄭）宗哲、（林）家正、美美（鄭浩均）都傳訊息給我，問我的狀況、何時要下來跟他們一起練習，我覺得這團隊氣氛很好，應該不用太擔心（融入）這件事。」繼去年的經典賽資格賽後，陳柏毓再次與總教練曾豪駒合作，「我覺得龍貓教練人真的很好，之前面臨到一些問題，需要溝通調整的時候，龍貓教練都沒有給我太大的壓力，他也是都傳訊息跟我說，『你就是把自己準備好就好，其他事交給聯盟、交給我來處理。』」陳柏毓表示，曾豪駒是位很令人放心的教練，「讓我不用顧慮太多事情。我覺得龍貓教練這點讓我可以好好調整，是真的蠻厲害的。」若陳柏毓擠進最終的30人名單，將是他個人首次最高層級國際賽，「當然非常期待，可以參與最頂級的國際賽。自己想法是去比賽，不管對手是誰、對手多強，一樣是比賽。套用大谷翔平的話，就是『放下崇拜』，比賽打完就知道了，也不用顧慮太多，就全力以赴。當然不會知道結果是怎麼樣，或是自己表現好或不好，但我能做的就是百分之百努力。」談到經典賽最深刻的一幕，陳柏毓直言是2013年複賽，王建民先發對戰日本隊，「那時候我記得應該是國小6年級，我是看完那場比賽之後，才決定要認真打棒球，因為我覺得太帥了。」陳柏毓說，那場經典戰役對他來說即便到現在，還是印象很深刻，「刻在我腦海裡，我覺得那時候的英雄，現在來這裡教我們怎麼當英雄，蠻特別的。」