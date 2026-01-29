隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，金州勇士隊與邁阿密熱火隊正醞釀一筆可能震撼分區格局的重磅交易。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel的最新報導，勇士隊已與熱火隊展開直接對話，目標鎖定在去年被送往南海岸的前冠軍功臣安德魯·威金斯（Andrew Wiggins），且談判已取得實質性進展，勇士至少必須拿出一首輪才有望讓牠回歸。
巴特勒報銷成轉折 勇士急尋「熟面孔」救火
勇士隊之所以在時隔一年後再次對威金斯產生興趣，主因在於陣中核心吉米·巴特勒（Jimmy Butler）於1月 9日對陣熱火時不幸遭遇 ACL（前十字韌帶）斷裂，導致賽季提前報銷。為了在柯瑞（Stephen Curry）的巔峰末期維持競爭力，總教練柯爾（Steve Kerr）與制服組屬意找回熟悉球隊體系、且具備冠軍經驗的威金斯來填補側翼空缺。
威金斯賣價明確 至少一枚首輪籤
對於送走這名30歲的威金斯，熱火隊的立場非常堅定。Siegel指出，熱火要求的回報「至少包含一枚首輪選秀權」。威金斯本季在出賽的43場比賽中，場均穩定貢獻15.7分、5.0籃板、2.9助攻，外加 1.2抄截與 1.0阻攻，其頂尖的「 3D」（三分與防守）能力仍是爭冠球隊渴求的資產。威金斯本季薪資為 2,820萬美元，下個賽季（2026-27賽季）則擁有3010萬美元的球員選項。
目前交易談判的核心關鍵在於勇士是否願意割愛首輪籤，以及該選秀權具體屬於哪一屆，目前普遍認為勇士在2028年之後的首輪比較值錢，因為那時候柯瑞時代應該已經徹底結束。值得注意的是，這筆交易背後還牽動著另一場更大的爭奪戰，那就是「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。
字母哥爭奪戰 將影響威金斯未來
由於字母哥已向公鹿管理層明確表達「是時候分道揚鑣」，勇士與熱火目前都是這名兩屆MVP的認真追求者，如果勇士在這筆交易中付出太多籌碼，可能就在追逐阿德托昆博的爭奪戰中優勢不再。
勇士目前是少數可以直接拿出四個首輪選秀權報價的球隊，熱火總裁派特·萊利（Pat Riley）希望能透過威金斯的交易換回更多選秀權，藉此在爭奪字母哥的報價中勝過勇士、尼克等競爭對手。
此外，勇士也可能在交易中試圖打包處理庫明加（Jonathan Kuminga）價值2250萬美元的合約，以舒緩球隊逼近第二層硬上限（Second Apron）的薪資壓力。這場涉及威金斯、庫明加以及背後字母哥爭奪戰的多方賽局，預計將在未來一周內見真章。
消息來源：Brett Siegel
