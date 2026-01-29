我是廣告 請繼續往下閱讀

震撼司法殿堂！震驚政商軍警界的「88會館」地下匯兌洗錢案，二審審理期間竟上演荒淫一幕，在押主嫌郭哲敏日前被提訊至台灣高等法院出庭時，無視法庭莊嚴與法官問案，竟坐在被告席滑手機觀看成人影片，行徑離譜荒唐，當場遭法警發現通報，受命法官陳銘壎罕見動怒，當庭斥責並下令詳實記名筆錄，甚至不排除另案移送法辦。郭哲敏身為88會館及AE集團負責人，檢方指控其自107年間起，經營海內外線上博弈平台，非法獲利高達35億餘元，並主導成立跨境地下匯兌集團，經手資金總額達218億餘元，從中抽佣不法所得逾1.2億元。一審新北地方法院依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務、賭博及組織犯罪等罪，重判有期徒刑11年8月，並宣告沒收泰達幣641萬顆及相關不法所得。案件上訴二審後，郭哲敏否認地下匯兌犯罪，並於庭上自稱一輩子「光明磊落」，若有違法僅是「法律認知錯誤」。不過，高院合議庭審酌其一審曾獲2億元交保，卻多次違反科技監控規定，監控紀錄顯示其曾出現在機場、海岸警戒區、漁港等敏感場所，且有多次載具離線紀錄，認定其具有高度逃亡風險，裁定持續羈押至今。去（2025）年12月9日，高院審理88會館地下匯兌洗錢案，當天提訊包括郭哲敏在內共4名被告。郭哲敏在知名律師施宣旭陪同下應訊，期間法官正就案情進行訊問，郭卻疑似自恃坐在律師身旁不易被察覺，低頭操作手機觀看尺度露骨的成人影片，畫面最終被後方值勤法警察覺，隨即向法官呈報。陳銘壎法官得知後當場中斷問案，向施宣旭確認情況無誤後，當庭斥責郭哲敏「法庭是莊敬神聖的地方，不容如此行為」，並要求書記官將過程完整記載於筆錄中。施宣旭律師則立即收起手機，並代為向法官致歉，整個法庭氣氛一度相當凝重。針對郭哲敏在公開法庭觀看A片的行為，是否涉及刑責也引發法律界討論。一名資深檢察官指出，若行為已達「供人觀覽」程度，恐涉及刑法公然猥褻罪，檢方不排除分案調查。對此，律師林智群則分析，若僅是個人觀看，未具備讓他人觀覽或分享的主觀犯意，未必構成公然猥褻，但在公開場合出現此類行為，仍可能違反《社會秩序維護法》妨害善良風俗規定。記者昨夜致電施宣旭求證，施證實確有其事，但僅低調表示「不光彩的事，不方便回應」。至於高院是否將另案追究郭哲敏相關法律責任，或是否追查手機來源，目前仍有待司法機關進一步釐清。