我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇宥蓉（前排右4）擔任《誰來晚餐》特別來賓，拜訪篤信媽祖的王家。（圖／公視提供）

有「甜心魔王」封號的實力派歌手蘇宥蓉，日前受邀擔任公視節目《誰來晚餐》第16季嘉賓，拜訪致力推廣媽祖文化的王城一家。沒想到在溫馨餐敘中，蘇宥蓉竟自爆驚人童年經歷，透露家中曾經營酒家，她年僅5歲就開始唱那卡西扛家計，不僅常常唱到深夜隔天還得早起上學，更曾親眼目睹亮槍的驚悚場面，讓她忍不住感嘆：「其實我很羨慕別人，因為我沒有童年。」蘇宥蓉在節目中罕見敞開心房，聊起與眾不同的成長背景。她回憶，由於家裡環境特殊，童年時光幾乎都在酒家中度過，對於成人世界的衝突場面早已見怪不怪。她苦笑回憶當時的天真：「我有遇過客人亮槍啊、吵架之類的，但我小時候傻傻的，以為大家在『熱鬧』，還會跑去前面看！」雖然因此失去了無憂無慮的童年，但也因此練就了她早熟、善於包容的性格。除了童年秘辛，來自雲林北港的蘇宥蓉也與受訪家庭有著深厚的媽祖緣。她從小住在廟旁，對進香文化相當熟悉，得知王城一家對白沙屯媽祖信仰虔誠，雙方話匣子大開。不過話鋒一轉談到家庭觀念，蘇宥蓉坦言自己來自傳統家庭，爸媽的個性與王城太太十分相像，溫和且包容，但唯一的壓力來源就是母親對婚事的催促。「到了年紀就要趕快嫁、趕快生」的傳統觀念，讓她頗感無奈。隨著歲月流逝，昔日的那卡西神童如今更懂得珍惜家人。蘇宥蓉表示，早年忙於演藝事業打拚，現在心中最掛念的只有父母的身體健康，看到王城一家人彼此互相照應的緊密情感，讓她深受觸動。本集《誰來晚餐》將於本週五（30）日晚間9點在公視頻道首播，並同步於節目FB粉絲團及YouTube頻道直播。