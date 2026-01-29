我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在迎來超級巨星唐西奇（Luka Doncic）後，奪冠拼圖似乎仍差臨門一腳。隨著2月5日交易大限僅剩一週，紫金大軍正積極尋求補強側翼戰力，而為了讓球隊新一哥打得更舒服，傳出管理層鎖定的目標竟是曾公開稱呼唐西奇為「兄弟」的達拉斯獨行俠前鋒馬歇爾（Naji Marshall）。不過，要促成這筆交易的代價不菲，狀況火熱的八村壘（Rui Hachimura）與新秀內克特（Dalton Knecht）恐將成為籌碼。根據《洛杉磯時報》掌握的消息，湖人球團正在權衡為了圍繞唐西奇建隊願意做出多少犧牲。在眾多潛在目標如艾利斯（Keon Ellis）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）與亨特（De’Andre Hunter）之中，馬歇爾因其特殊身分脫穎而出。這位28歲前鋒曾公開表示唐西奇是他的「兄弟」，這份私交對於還在適應新核心的湖人休息室來說至關重要。此外，馬歇爾本季薪資僅900萬美元，下季也不到1000萬，在獨行俠傷兵滿營期間，他繳出生涯新高的場均14.7分，性價比極高。不過，這筆操作並非沒有風險。馬歇爾本季三分球命中率僅約30％，這對於急需外線火力的湖人來說，無疑是用一個弱點交換另一個優點。為了匹配薪資，湖人最可能的交易籌碼是八村壘。他價值1800萬美元的到期合約，對於想在今夏重整薪資空間的獨行俠來說極具吸引力。然而，八村壘近期攻守兩端表現穩健，已成為湖人最可靠的射手之一，將他送走換來外線不穩的馬歇爾，恐僅是「強項轉移」而非「消除弱點」。此外，傳出湖人也持開放態度，願意將年輕射手內克特加上次輪選秀籤放入包裹，透過多方交易來完成補強。但這也意味著湖人必須放棄好不容易培養出的化學反應與年輕戰力。除了自身的交易案，湖人高層也正密切關注密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的動向。根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）爆料，字母哥已「準備好去新家」，公鹿也開始聽取報價。雖然字母哥潛在離隊讓全聯盟進入備戰狀態，但公鹿並不急於在2月5日前完成交易，更傾向等到休賽季再尋求頂級包裹。這反而確立了湖人的短期策略：不捲入現在的競價大戰，而是專注於像馬歇爾這類「小修小補」的操作，保留手中的核心資產與靈活性，以便在今年夏天有足夠的籌碼爭奪 頂級巨星。