NBA美國職籃（National Basketball Association）今（29）日上演一場精彩的「德州內戰」，聖安東尼奧馬刺隊在客場一度落後16分的情況下，憑藉當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）下半場的統治級表現，最終以111：99逆轉擊敗休士頓火箭隊。馬刺隊此役過後戰績提升至32勝15負，高居西區第2名。文班亞馬今日出賽28分鐘，全場15投8中、罰球15中12，砍下28分、16籃板、3助攻、2抄截與5阻攻的全能數據。特別是在關鍵第四節，他徹底接管比賽，末節個人攻下13分9籃板3阻攻，而火箭全隊在第四節合計僅得13分。火箭隊下半場投籃命中率暴跌至28%，第四節更是慘不忍睹的17.4%（23投4中）。即便火箭在禁區出手次數比馬刺多出9次，但內線得分卻以48：72大幅落後，顯見文班亞馬在籃下的防守威懾力。美記 Brett Siegel在賽中發文盛讚，文班亞馬今晚演出了一場「防守大師課」，即便他本季出勤率若無法達到65場的評獎門檻，其防守表現依然足以競爭年度最佳防守球員（DPOY）。面對火箭隊兇猛的身體對抗，文班亞馬賽後笑著展示身上的傷痕：「最後我身上會沒地方留疤了，但我身體的其他部位，像是關節與肌肉都沒問題。」談到近期連6場繳出場均26分、12.5籃板、3阻攻的神級數據，文班亞馬展現了極高的自我要求：「我正努力在球場上做到無人能及的表現，因此我必須以無人嘗試過的方式投入訓練。」這種超越常人的求勝心與訓練態度，正是馬刺隊本季戰績突飛猛進的核心。本場勝利也標誌著德州兩強勢力的消長。過去兩個賽季，馬刺面對火箭僅取得2勝6負的劣勢，但本球季至今已取得2勝1負的領先。火箭隊在領先16分的情況下慘遭逆轉，戰績滑落至28勝17負。