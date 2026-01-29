辛納（Jannik Sinner） vs. 喬科維奇（Novak Djokovic）；艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） vs. 茲維拉夫（Alexander Zverev）

莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka） vs. 斯維托莉娜（Elina Svitolina）；佩古拉（Jessica Pegula） vs. 萊巴金娜（Elena Rybakina）

對戰組合 賽事看點 賽程進度 阿里娜·莎巴蓮卡 (1) vs 艾莉娜·絲薇托莉娜 (12) 頭號種子捍衛戰：莎巴蓮卡在八強輕鬆橫掃18歲小將喬維奇，目標直指澳網三連霸；絲薇托莉娜則是目前東區歐洲軍團的強力驚喜。 1月29日 16:30 謝茜嘉·佩古拉 (6) vs 伊蓮娜·萊巴金娜 (5) 重砲對抗：佩古拉在擊敗同胞安妮西莫娃後，生涯首度打入澳網四強；萊巴金娜則以強大的發球擊落了二號種子斯威雅蒂。兩人生涯對戰3-3平手。 1月29日 17:40

國際收視：



美國：ESPN, Tennis Channel



歐洲：Eurosport / discovery+



澳洲：9Now, StanSport







本屆澳網在台灣的轉播訊號以中央球場（Rod Laver Arena）賽事為主，球迷可依照收視習慣選擇有線電視或數位串流平台觀看精彩對決。★ 中央球場精選直播（Rod Laver Arena）ELTA體育1台（愛爾達電視官網 / Hami Video）★ 國際訊號1（由大會導播決定播出場次）如果您想關注非中央球場的其他重點賽事（如青少年組、雙打或傳奇賽），可收看國外頻道：