2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）已進入最扣人心弦的最後階段。隨著男女單八強賽事全數落幕，備受期待的四強對決名單正式出爐。男單將有辛納（Jannik Sinner） vs. 喬科維奇（Novak Djokovic）；艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） vs. 茲維拉夫（Alexander Zverev）兩組精彩對戰組合。女單則是由莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka） vs. 斯維托莉娜（Elina Svitolina）；佩古拉（Jessica Pegula） vs. 萊巴金娜（Elena Rybakina）。《NOWNEWS》以下為您整理本屆澳網四強賽事的「懶人包」，包含對戰組合、賽程、總獎金、大滿貫賽制與賽程資訊。
2026澳網四強賽程出爐：頂尖對決，誰能問鼎決賽？
🎾 男單四強！傳奇守門員對決超新星：辛納（Jannik Sinner） vs. 喬科維奇（Novak Djokovic）；艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） vs. 茲維拉夫（Alexander Zverev）
男單四強賽將於1月30日（周五）於羅德·拉沃球場（Rod Laver Arena）點燃戰火，周奪周日（2月1日）冠軍戰門票。
男單四強皆由前四號種子（排除提前出局者後的最強者）包辦，堪稱近年來含金量最高的一屆。辛納目前在硬地展現的統治力幾乎無解，而喬科維奇的經驗與韌性仍是最大變數。
🎾 女單四強！重砲對決與美國最後希望：莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka） vs. 斯維托莉娜（Elina Svitolina）；佩古拉（Jessica Pegula） vs. 萊巴金娜（Elena Rybakina）
女單四強賽於1月29日（周四）進行，爭奪周六決賽的門票。
📺2026澳網四強轉播指南：台灣收視平台全攻略
本屆澳網在台灣的轉播訊號以中央球場（Rod Laver Arena）賽事為主，球迷可依照收視習慣選擇有線電視或數位串流平台觀看精彩對決。
📺 台灣電視與數位轉播平台
★ 中央球場精選直播（Rod Laver Arena）
有線電視：
博斯網球台
MOMOTV
ELTA體育1台
數位串流 / 社群平台：
緯來體育官方YouTube頻道（提供特定場次直播）
ELTA體育1台（愛爾達電視官網 / Hami Video）
★ 國際訊號1（由大會導播決定播出場次）
如果您想關注非中央球場的其他重點賽事（如青少年組、雙打或傳奇賽），可收看國外頻道：
⭐️破紀錄獎金分配：單打冠軍獨得415萬澳元
本屆澳網獎金池再度調升，不僅冠軍獎金驚人，各輪次的晉級獎金也全面提高，顯現四大滿貫賽首站的領導地位。
⭐️2026澳網重要賽程
今年賽事從1月12日的會外賽開跑，正賽將從1月18日正式引爆戰火。
第一階段：開幕週 （1/12–1/17）
🎾 2026 澳網賽制與規則全攻略
1. 盤數與勝負判定
男單： 採 五盤三勝制（Best of 5 sets）。
女單／雙打／混雙： 採 三盤兩勝制（Best of 3 sets）。
2. 決勝盤規則（Tie-break）
這是最容易搞混的部分。澳網為了避免比賽時間過長，所有項目在「決勝盤」皆採用 「10分制搶十」：
當比賽進入 最後一盤（男單第五盤、其餘第三盤），且局數達到 6-6 平手時。
雙方進行「大搶十」（Match Tie-break），先得到 10分 且領先對方至少 2分 者贏得比賽。
前幾盤（非決勝盤）： 6-6 時仍維持傳統的 7分制 搶七。
3. 計分與局數規則
單打： 採傳統計分制（15, 30, 40, Deuce, Advantage）。
雙打（部分組別）： 為加快比賽節奏，有時會採用「No-Ad」（無占先制），即 40-40 後的一分決定該局勝負。
4. 2026 創新賽制：一分大滿貫（1 Point Slam）
這是本屆澳網最受矚目的新嘗試，於開幕周（1月14日）舉行：
玩法： 每場比賽僅打一分，一分定生死。
獎金： 冠軍獨得100萬澳元。
亮點： 開放職業選手與業餘外卡（包含名人如周杰倫）同場競技。
5. 球場與設備規則
場地類型： 室外硬地（GreenSet）。
電子司線： 澳網已全面自動化，不再有線審，由電腦系統即時判定出界與否。
換球機制： 正賽每7/9局 更換一次新球（熱身後的第一次更換為第7局，之後每9局更換）。
發球時限： 嚴格執行25秒發球倒數（Shot Clock）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🎾 男單四強！傳奇守門員對決超新星：辛納（Jannik Sinner） vs. 喬科維奇（Novak Djokovic）；艾卡拉茲（Carlos Alcaraz） vs. 茲維拉夫（Alexander Zverev）
男單四強賽將於1月30日（周五）於羅德·拉沃球場（Rod Laver Arena）點燃戰火，周奪周日（2月1日）冠軍戰門票。
|對戰組合
|賽事看點
|預計開打時間
|詹尼克·辛納 (2) vs 諾瓦克·喬科維奇 (4)
|世界第一戰衛冕冠軍：辛納在八強以直落三輕取謝爾頓，狀態如日中天；喬科維奇則在八強戰受益於穆塞蒂（Lorenzo Musetti）受傷退賽而死裡逃生。這是一場「世代交替」與「傳奇續寫」的終極碰撞。
|1月30日 日場
|卡洛斯·艾卡拉茲 (1) vs 亞歷山大·茲韋列夫 (3)
|球王復仇戰：世界第一的艾卡拉茲在八強擊敗地主希望德米納爾，首度挺進澳網四強。他將面對曾在2024年澳網擊敗過他的茲韋列夫，爭取成為史上最年輕完成「全滿貫」的男球員。
|1月30日 晚場
女單四強賽於1月29日（周四）進行，爭奪周六決賽的門票。
|對戰組合
|賽事看點
|賽程進度
|阿里娜·莎巴蓮卡 (1) vs 艾莉娜·絲薇托莉娜 (12)
|頭號種子捍衛戰：莎巴蓮卡在八強輕鬆橫掃18歲小將喬維奇，目標直指澳網三連霸；絲薇托莉娜則是目前東區歐洲軍團的強力驚喜。
|1月29日 16:30
|謝茜嘉·佩古拉 (6) vs 伊蓮娜·萊巴金娜 (5)
|重砲對抗：佩古拉在擊敗同胞安妮西莫娃後，生涯首度打入澳網四強；萊巴金娜則以強大的發球擊落了二號種子斯威雅蒂。兩人生涯對戰3-3平手。
|1月29日 17:40
本屆澳網在台灣的轉播訊號以中央球場（Rod Laver Arena）賽事為主，球迷可依照收視習慣選擇有線電視或數位串流平台觀看精彩對決。
📺 台灣電視與數位轉播平台
★ 中央球場精選直播（Rod Laver Arena）
有線電視：
博斯網球台
MOMOTV
ELTA體育1台
數位串流 / 社群平台：
緯來體育官方YouTube頻道（提供特定場次直播）
ELTA體育1台（愛爾達電視官網 / Hami Video）
★ 國際訊號1（由大會導播決定播出場次）
如果您想關注非中央球場的其他重點賽事（如青少年組、雙打或傳奇賽），可收看國外頻道：
- 國際收視：
- 美國：ESPN, Tennis Channel
- 歐洲：Eurosport / discovery+
- 澳洲：9Now, StanSport
- 美國：ESPN, Tennis Channel
本屆澳網獎金池再度調升，不僅冠軍獎金驚人，各輪次的晉級獎金也全面提高，顯現四大滿貫賽首站的領導地位。
|輪次／名次
|獎金（澳元）
|冠軍
|415 萬
|亞軍
|215 萬
|四強
|125 萬
|八強
|75 萬
|第一輪（正賽）
|15 萬
今年賽事從1月12日的會外賽開跑，正賽將從1月18日正式引爆戰火。
第一階段：開幕週 （1/12–1/17）
- 1/12–1/15：男女單打會外賽。
- 1/14：百萬美元「一球制勝」特別賽 (1 Point Slam)。
- 1/18：正賽第一輪開幕（連續第三年於週日開打）。
- 1/25–1/26：單打16強賽（第四輪）。
- 1/27–1/28：男女單八強賽。
- 1/29：女子單打準決賽。
- 1/30：男子單打準決賽、混雙決賽。
- 1/31：女子單打決賽、男女雙打決賽。
- 2/1：男子單打決賽、青少年單打決賽。
1. 盤數與勝負判定
男單： 採 五盤三勝制（Best of 5 sets）。
女單／雙打／混雙： 採 三盤兩勝制（Best of 3 sets）。
2. 決勝盤規則（Tie-break）
這是最容易搞混的部分。澳網為了避免比賽時間過長，所有項目在「決勝盤」皆採用 「10分制搶十」：
當比賽進入 最後一盤（男單第五盤、其餘第三盤），且局數達到 6-6 平手時。
雙方進行「大搶十」（Match Tie-break），先得到 10分 且領先對方至少 2分 者贏得比賽。
前幾盤（非決勝盤）： 6-6 時仍維持傳統的 7分制 搶七。
3. 計分與局數規則
單打： 採傳統計分制（15, 30, 40, Deuce, Advantage）。
雙打（部分組別）： 為加快比賽節奏，有時會採用「No-Ad」（無占先制），即 40-40 後的一分決定該局勝負。
4. 2026 創新賽制：一分大滿貫（1 Point Slam）
這是本屆澳網最受矚目的新嘗試，於開幕周（1月14日）舉行：
玩法： 每場比賽僅打一分，一分定生死。
獎金： 冠軍獨得100萬澳元。
亮點： 開放職業選手與業餘外卡（包含名人如周杰倫）同場競技。
5. 球場與設備規則
場地類型： 室外硬地（GreenSet）。
電子司線： 澳網已全面自動化，不再有線審，由電腦系統即時判定出界與否。
換球機制： 正賽每7/9局 更換一次新球（熱身後的第一次更換為第7局，之後每9局更換）。
發球時限： 嚴格執行25秒發球倒數（Shot Clock）。